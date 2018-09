ANKET STRAFFEUTMÅLINGEN: Onsdag starter ankesaken i København. Peter Madsen har ikke anket selve skyldspørsmålet, men straffeutmålingen. Foto: SCANPIX DENMARK / X02352

Peter Madsen møter i retten igjen – ønsker mildere straff

Den drapsdømte ubåtkapteinen håper på en mildere straff når ankesaken behandles denne uken.

Madsen var tydelig preget da han ankom rettssalen i Østre Landsret klokken 10.00 onsdag.

Han så tynnere ut, hadde poser under øynene og tok flere tunge åndedrag, skriver Ekstra Bladet .

I april dømte Københavns byrett Madsen til livsvarig fengsel for å ha drept og partert den svenske journalisten Kim Wall i fjor.

Madsen anket straffeutmålingen, men ikke skyldspørsmålet. Det betyr ikke at han erkjenner drapet, har forsvarer Betina Hald Engmark tidligere understreket.

– Han har valgt at han ikke vil kjempe mer. Han har ikke energien til det, sa hun til statskanalen DR i vår.

Enstemmig dom

Under rettssaken i april ble Madsen funnet skyldig på samtlige tiltalepunkter om drap, seksuell mishandling og likskjending. Dommen var enstemmig og i tråd med aktor Jacob Buch-Jepsens påstand .

Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark , og betyr at man tidligst kan søke om prøveløslatelse etter 12 år.

Skulle dommen bli endret i ankesaken, kan Madsen enten få en forvaringsdom eller en tidsbegrenset straff, skriver avisen Berlingske.

Da retten var satt onsdag, leste aktor Kristian Kirk opp dommen som Madsen fikk i byretten. Påtalemyndigheten ønsker at denne blir stående.

Møttes for intervju

Den svenske journalisten ble drept da hun ble med Madsen i hans hjemmebygde ubåt 10. august i fjor.

Wall hadde lenge forsøkt å få til et intervju med Madsen, fordi hun planla å skrive en reportasje for det amerikanske magasinet Wired.

10. august, samme kveld som Wall og kjæresten hadde arrangert en avskjedsfest før de skulle flytte til Kina, tok Madsen plutselig tok kontakt.

Ifølge Expressen var Wall usikker på om hun skulle forlate festen for å gjennomføre intervjuet, men de to ble enige om at hun skulle takke ja.

Natt til 11. august sluttet Wall å svare på meldinger, og kjæresten meldte henne savnet. 31. august ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

