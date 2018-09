ETTERLYST: De to russerne Aleksandr Petrov og Ruslan Boshirov er siktet for å stå bak forgiftningen av den tidligere spionen Sergej Skirpal og datteren Julia.

To russere etterlyses for Salisbury-forgiftningen

UTENRIKS 2018-09-05T10:18:51Z

Britisk politi har siktet to russiske menn for nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia i mars i år.

Publisert: 05.09.18 12:18 Oppdatert: 05.09.18 12:38

I slutten av juli bekreftet politiet at de mistenkte flere personer for å stå bak Novitsjok-angrepet.

Nå er to personer siktet for å stå bak drapsforsøket på den tidligere spionen og hans datter, melder Sky News . Britisk politiet har onsdag utstedt arrestordre mot de russiske statsborgerne, ifølge NTB.

Navnet på de siktede er Aleksandr Petrov og Ruslan Boshirov.

Britisk politi skriver i en pressemelding at en omfattende etterforskning har gitt dem nok bevis til å ta ut flere siktelser mot de to russerne. Siktelsene går ut på drapsforsøk og misbruk av nervegassen Novitsjok.

På frifot

De to russerne er etterlyst av britisk politi, og skal trolig reise under andre navn. De nevnte navnene trenger ikke nødvendigvis være ekte, ifølge politiet.

BBC-reporter Daniel Sandford har på Twitter publisert et bilde av det som skal være de to siktede russerne. Bildet er fra et overvåkingskamera i området, og skal være tatt kort tid før angrepet mot Skripal og datteren:

Skripal og datteren ble funnet bevisstløse på en benk utenfor et kjøpesenter i Salisbury i England i mars. BBC har tidligere meldt om at nervegiften som ble brukt mot dem skal ha vært svært sjelden.

Nervegift består av ekstremt giftige kjemikalier som lammer nervesystemet fra å virke, og stanser sentrale kroppslige funksjoner. Nervegift kan angripe kroppen gjennom munn og nese, men også gjennom øyne og hud.