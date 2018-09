AVTALE: Paul Manafort skal ifølge flere amerikanske medier ha inngått en avtale som blant annet innebærer at han erklærer seg skyldig i forkant av den kommende rettssaken i Washington D.C. Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Manafort vil samarbeide med Russland-etterforsker

UTENRIKS 2018-09-14T13:30:46Z

President Donald Trumps tidligere valgkampsjef ventes å erklære seg skyldig for konspirasjon mot USA og for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Publisert: 14.09.18 15:30 Oppdatert: 14.09.18 18:10

Paul Manafort (69) skal ifølge påtalemyndigheten ha inngått en avtale med spesialetterforsker Robert Mueller. Avtalen innebærer trolig at han erklærer seg skyldig i to tiltalepunkt, melder Washington Post . De to tiltalepunktene går ut på at han skal ha konspirert mot USA og motarbeidet rettsvesenet.

Dommeren uttalte fredag at Manafort kan få en straff på opptil ti år, melder Reuters .

Avtalen omfatter også et krav om at Manafort samarbeider med spesialetterforsker Robert Mueller i Russland-etterforskningen.

Dersom dommeren godtar avtalen, vil Manafort kunne unngå den andre rettssaken mot ham, som etter planen skulle starte kommende uke.

Tiltalepunktene er ikke tilknyttet Manaforts arbeid med Trumps valgkamp, men til hans ukrainske lobbyvirksomhet.

Ble funnet skyldig

Den tidligere valgkampsjefen ble av domstolene i Virginia nylig funnet skyldig i åtte tiltalepunkt. Disse dreide seg om svindel, skatteunndragelser og økonomiske lovbrudd begått før han begynte å jobbe i Trumps valgkamp.

Amerikanske CNBC og Washington Post meldte tidligere i dag om at Manafort har inngått en avtale med påtalemyndigheten i forkant av den kommende rettssaken i Washington D.C.

Ny runde i retten

Manafort var kampanjesjef for Donald Trump fra juni til august 2016. Han trakk seg da han ble anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.

Han meldte seg for FBI i oktober 2017 , blant annet siktet for konspirasjon mot USA.

I tillegg er han også tiltalt for blant annet hvitvasking og for å ha forsøkt å påvirke sentrale kilder i saken, samt for å ikke ha registrert seg som en lobbyist for en fremmed makt.

Under den forrige rettssaken, som gikk i Virginia, ble Manafort som nevnt funnet skyldig i åtte tiltalepunkt.