NBC: FBI får sterke begrensninger på Kavanaugh-etterforskning

Avstemningen om Brett Kavanaughs høyesterettskandidatur er utsatt til fordel for en FBI-etterforskning, men hvilke anklager de skal undersøke skal være begrenset.

FBI-etterforskningen av Brett Kavanaugh har flere begrensninger, sier kilder med kjennskap til saken til den amerikanske kanalen NBC News .

Tre kvinner har åpent anklaget Trumps kandidat til høyesterett for overgrep. Etter et politisk drama fredag kveld, ble det bestemt at FBI skal undersøke Kavanaughs bakgunn nærmere, før han eventuelt får jobben som høyesterettsdommer. En av anklagene blir imidlertid ikke gjenstand for FBIs etterforskning, sier en kilde i Det hvite hus til NBC.

Via sin advokat hevdet Julie Swetnick på onsdag at Kavanaugh drakk store mengder alkohol og hadde en aggressiv seksuell oppførsel på fester i Maryland på begynnelsen av 1980-tallet.

Swetnick hevder blant annet at hun så Kavanaugh beføle og grafse på jenter uten at de ville det. Hun hevder også at hun selv ble utsatt for en gruppevoldtekt på en fest i 1982 der også Kavanaugh var til stede.

Kavanaugh selv har beskrevet anklagene som latterlige.

Bakgrunn: Trump beordrer FBI-etterforskning av Kavanaugh

FBI kontaktet anklager

Dermed gjenstår to saker. Christine Blasey Ford vitnet i Senatet om den første, et angivelig voldtektsforsøk , på torsdag. Den andre anklaget stammer fra Deborah Ramirez, som hevder Kavanaugh på en skolefest på midten av 80-tallet presset underlivet sitt opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

Overfor nyhetsbyrået AP har Ramirez bekreftet at FBI har tatt kontakt med henne siden i går, og at hun vil stille til avhør.

Ifølge NBCs kilder skal Det hvite hus ha gitt FBI en liste med vitner de får lov til å intervjue, noe kildene mener legger sterke bånd på etterforskningen, og begrenser hvilke spor de kan følge opp.

FBI henviser til Det hvite hus for kommentar. Det hvite hus har ikke benektet overfor kanalen at de har lagt begrensninger på etterfoskningen, men nekter for at de driver «micromanagement» av FBIs arbeid.

NBC: Må unngå alkohol-spørsmål

Fredag møttes Senatets justiskomité for å avgjøre om Kavanaugh skulle sendes videre til hele Senatet, som til syvende og sist avgjør om han får det ekstremt viktige livstidsvervet i landets Høyesterett. Bakteppet var den dramatiske høringen i samme komité dagen før.

Jeff Flake, en relativt sett moderat republikaner, var eneste vippestemme og saken så ut til å være avgjort da han underveis i møtet sendte ut en pressemelding og bekreftet at han ville stemme ja. Så, etter å ha blitt konfrontert av voldtektsofre i en pause, og etter møter med demokrater på bakrommet, skapte han politisk drama da han krevde en ny FBI-etterforskning av anklagene mot Kavanaugh.

Avstemningen skulle egentlig vært gjennomført i dag, men er altså utsatt en uke mens FBI gjør jobben sin.

Flake sa da at FBI selv burde bestemme omfanget. Presidenten ønsket at etterforskningen skulle være av begrenset omfang:

Ifølge NBC skal det ikke være vanlig for Det hvite hus å legge begrensninger på denne typen etterforskninger. Disse skal blant annet forhindre FBI fra å se nærmere på Kavanaughs alkoholkonsum, som han under ed har hevdet var vesentlig mildere enn det bekjente fra den tiden har beskrevet det som.