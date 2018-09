SKUFFENDE: Sverigedemokraterna fikk bare en 16,3 prosent på valgdagsmålingen, det er vesentlig mindre enn hva Åkesson forventet tidligere i dag. Foto: Krister Sørbø

Valgdagsmåling i Sverige: Dødt løp mellom blokkene, Sverigedemokraterna kan bli nest størst

UTENRIKS 2018-09-09T17:52:21Z

I TV4s valgdagsmåling får Sverigedemokraterna 16,3 prosent oppslutning. Men hos SVT får de 19,2 prosent og blir Sveriges nest største parti.

Publisert: 09.09.18 19:52 Oppdatert: 09.09.18 20:14

Der svenske TV4 som har publiserte den første valgdagsmålingen klokken 19.45, et kvarter før valglokalene stengte. SDs leder Jimmy Åkesson sa tidligere i dag at han mente de kunne lande på mellom 20 og 30 prosent. VGs reporter på SDs valgvake kunne melde om tydelig misnøye med 16,3.

– Nei, nei! utbrøt flere på Sverigedemokraternas valgvake, og ristet på hodet da resultatet ble presentert.

Men da SVTs valgdagsmåling ble lagt frem et kvarter senere, så det lysere ut for SD. Der får de hele 19,2 prosent, og er sveriges nest-største parti.

Ifølge SVTs valgundersøkelse , har 41 prosent av svenskene byttet parti siden 2014, og 38 prosent bestemte seg for hvem de skulle stemme på i dag eller i løpt av den siste uken.

Slik ble oppslutningen i valgdagsmåling:

Vänsterpartiet: TV4: 9,8 prosent. SVT: 9,0 prosent.

Socialdemokraterna: TV4: 25,4 prosent SVT: 26,2

Miljöpartiet: TV4: 5,8 prosent SVT: 4,2 prosent

Centern: TV4: 9,4 prosent SVT: 8,9

Kristdemokraterna: TV4 6,6 prosent: SVT: 7,4

Liberalerna: TV4 5,7 prosent SVT: 5,5

Moderaterna: TV4: 18,4 prosent SVT: 17,8 prosent

Sverigedemokraterna: TV4: 16,3 prosent SVT: 19,2 prosent

Ved forrige Riksdagsvalg bommet imidlertid valgdagsmålingene: Sverigedemokraterna (SD) fikk til slutt et langt bedre resultat enn valgdagsmålingen viste. I motsatt ende av skalaen ble oppslutningen til Feministisk Initiativ (FI) og Miljøpartiet (MP) dårligere enn det målingen viste.

Mange er derfor skeptiske til målingene også i år. I 2014-valget endte SD med en oppslutning på 12,9 prosent. På snittet av målingene har de i dagene før valget ligget på 17,9 prosent.

Dødt løp mellom blokkene

Den rødgrønne blokken, med statsminister Stefan Löfven i spissen, er akkurat større enn høyresidens Alliansen i valgdagsmålingen fra TV4. Men i målingen fra SVT er det dødt løp mellom blokkene.

På «Sossarnas» valgvake stod jubelen høyere for for SDs tall som var lavere enn ventet, enn for deres egen oppslutning. De er fortsatt sveriges største parti med 25,4 prosent i den første valgdagsmålingen fra TV4, og 26,2 prosent i målingen fra SVT.

Men det som også er klart, er at årets valgresultat ser ut til å bli historisk lavt for Socialdemokraterna uansett om Löfven får beholde regjeringsmakt. Den laveste oppslutningen partiet har fått til nå var i 1911, der de fikk 28,5 prosent oppslutning. Ved forrige valg fikk partiet 31,01 prosent av stemmene.

Det ble helt stille på Moderaternas valgvake da SVTs valgprognose ble presentert, som viste at SD ble større enn det tidligere regjeringspartiet. Stemningen tok seg opp da tallene viste at den blå Alliansen er 0,2 prosent større den enn den rød-grønne blokken, med 39,6 mot 39,4 prosent.

Marginene er er ørsmå, og mye kan forsatt skje innen valgresultatet er klart sent i kveld - først rundt klokken 23 er det ventet at resultatene vil begynne å bli klare. Og når valgresultatet kommer, er det duket for tunge forhandlinger og maktkamp mellom partiene og blokkene i Sverige.

Følg riksdagsvalget i vårt direktestudio.

Uavklart maktspill

Hvem som blir statsminister, vil trolig neppe være klart søndag kveld.

Selv om den ene valgdagsmålingen viser at Stefan Löfvens blokk ligger an til å bli størst, kan han bli kastet som statsminister.

Riksdagstalmann, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, har oppgaven med å undersøke grunnlaget for en ny regjering etter et valg. Ny talmann velges 24. september. Om statsministeren velger å bli sittende etter valget, skal det holdes en avstemning om statsministeren innen to uker etter valget av ny talmann.

Da kan Löfvens regjering falle, selv om hans blokk blir størst i valget.

Hvis hans blokk, som består av Socialdemokraterna (S), Miljøpartiet (MP) med Venstreprartiet (V) som støtteparti skal fortsette, er han avhengig av støtte fra også noen av partiene i høyre-blokken i en statsministervotering.

Høyre-blokken, som kalles Alliansen, består av Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L) og Kristdemokraterna (KD). Kristdemokratenes leder Ebba Busch Thor er den som har gitt klarest beskjed om at KD vil stemme mot Löfven i en statsminister-votering.

Vil ikke samarbeide med SD

Ulf Kristersson fra Moderaterna er Löfvens rival i statsministerduellen. Han mener Alliansen er en mer samlet blokk og burde kunne få regjeringsmakt selv om blokken på venstresiden skulle bli større.

Både de rødgrønne og Alliansen har utelukket regjeringssamarbeid med Sverigedemokraterna. Men Alliansen kan være avhengig av støtte fra SD om de skal få danne mindretallsregjering. Om SD skal støtte Alliansen, uten å få noe tilbake, må de overtales. Det er to av partiene i Alliansen, Liberalerna og Centern, veldig skeptiske til.

Det blir uansett en stillingskrig av historiske proporsjoner, mener den svenske statsviteren Anders Sannerstedt, som VG har snakket med.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er på Sosialdemokraternas valgvake i Stockholm. Hun sier til VG det blir stadig vanskelige å nå frem med politiske budskap og at de ser det både i Sverige og Norge.

– Det blir vanskeligere og vanskeligere å sette dagsorden i valgkampen. Vi så det i Norge sist og vi ser det i Sverige nå: Den offentlige debatten blir preget av polarisering, polistisk spill og personfokusering, mer enn saker.