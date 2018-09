Kvinnen som anklager Kavanaugh: – Jeg er vettskremt

2018-09-27

OSLO/NEW YORK (VG) Mens tårene presset på forklarte Christine Blasey Ford (51) seg til senatorene om det seksuelle overgrepet hun hevder at Donald Trumps nominasjon til Høyesterett, Brett Kavanaugh, begikk mot henne.

Da Trump nominerte dommer Brett Kavanaugh til den ledige plassen i amerikansk høyesterett, lå det an til å bli grei skuring .

Med livstidsembetet kunne 53-åringen påvirket fundamentale spørsmål i amerikansk politikk de neste tiårene, og med det oppfylle en drøm amerikansk høyreside har båret en hel generasjon: En høyesterett med rent konservativt flertall.

Så begynte anklagene å dukke opp, og i skrivende stund møter han og Christine Blasey Ford, kvinnen som først anklaget ham, for justiskomiteen iSenatet.

Bakgrunn: Tre kvinners skrekk-historier kan felle Trumps mann

– Vettskremt

Kavanaughs og Fords historier kan ikke begge være sanne. Hun beskriver en utagerende, drikkfeldig ung mann som forsøkte å voldta henne i skoledagene. Han sier han var en from jomfru .

– Jeg er ikke her fordi jeg vil. Jeg er vettskremt. Jeg er her fordi det er min borgerplikt å fortelle dere hva som skjedde med meg, da Brett Kavanaugh og jeg gikk på videregående, sier Christine Blasey Ford.

Så forteller hun historien som har satt Trumps plan for høyesterett i fare.

– De lo under overfallet. Det virket som de koste seg, sier Ford gråtkvalt, om det angivelige voldektsforsøket.

Hun beskriver kvalene hun hadde med å stå frem med denne typen anklager mot en mektig og høyt ansett skikkelse som Kavanaugh.

– Mine verste mareritt gikk i oppfyllelse, og virkeligheten har vært langt verre enn jeg forventet. Min familie og jeg har vært et mål for konstant trakassering og dødstrusler, sier professoren og forteller at hun og familien har bodd på hemmelige adresser siden hun sto frem.

Hele Fords forberedte innledning er publisert her, av amerikanske NPR.

Reaksjonene fra senatorer begynner nå å komme etter Fords sterke forklaring.

– Jeg kan ikke fatte hvordan noen republikaner kan stemme for Brett Kavanaugh etter å ha hørt det vitnemålet, sier Kirsten Gillibrand (D) fra New York til media på Capitol Hill .

Donald Trump følger høringen på TV, bekrefter Det hvite hus.

Fox News-ankeret Chris Wallace sa følgende direkte på TV:

– Dette er en katastrofe for republikanerne. Dette vitnemålet var ekstremt emosjonelt, ekstremt rått og ekstremt troverdig.

Utspørringen begynner

De 21 senatorene i komiteen får fem minutter hver til å stille spørmål. Chuck Grassley, den republikanske lederen for komiteen i Senatet, ga umiddelbart sine fem minutter til Rachel Mitchell, en registrert republikaner og profesjonell aktor.

Hun står for alle spørsmålene til de republikanske senatorene i komiteen. Der sitter kun menn.

Mitchell understreker at det er tydelig at Ford var vettskremt da hun snakket, og starter med å gå gjennom detaljer i dokumentasjonen som er tatt med i saken.

Så er det Diane Feinsteins tur. Hun er den høyest rangerte demokraten i komiteen, og spør om hvilke konsekvenser angrepet fikk.

– Angst, fobier og symptomer på posttraumatisk stresslidelse, sier Ford, blant annet.

Hun blir også spurt av en annen av demokratene om hva hennes tydeligste minne fra det angivelige overfallet er:

– Deres ville latter. Og de som hadde det moro på min bekostning. De var to venner som hadde det gøy sammen, sier hun med sviktende stemme.

Jobbintervju, ikke rettssak

Utspørringen går stakkato fremover i intervaller på fem minutter, mellom henholdsvis Mitchell på vegne av republikanerne, og de ti demokratiske senatorene.

Demokratene bruker tiden sin i hovedsak på å kritisere sine kolleger og å understøtte vitnet, mens Mitchell går gjennom detaljene. Republikanerne virker som de er vare for å virke som om de angriper Ford.

Diane Feinstein fra demokratene satte på spissen hva seansen i Senatet dreier seg om, før Ford entret rommet:

– Dette er ikke en rettssak mot Ford. Det er et jobbintervju. Skal vi løfte Kavanaugh opp til en av de mektigste posisjonene i landet, spurte Feinstein retorisk, før Ford sverget på å fortelle sannheten og begynte å forklare seg.

Saken oppdateres fortløpende. Følg høringen i videovinduet øverst!