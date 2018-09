ANKLAGET FOR OVERGREP: Brett Kavanaugh fotografert under høringen i Senatets justiskomité tidligere i september. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Kvinne står fram med overgrepsanklage mot Trumps høyesterettskandidat

Kvinnen som har anklaget høyesterettskandidat Brett Kavanaugh for overgrep på 1980-tallet, står fram i Washington Post.

Selv avviser den 53 år gamle dommeren kategorisk beskyldningene om seksuelt overgrep, som kom fram for første gang før helgen.

USAs president Donald Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommersetet i høyesterett. Med republikansk flertall i Senatet er nominasjonen ventet å gå gjennom i justiskomiteen kommende torsdag.

Søndag står universitetsprofessor Christine Blasey Ford fra California fram i Washington Post og forteller at Kavanaugh overfalt henne mens de begge var tenåringer og gikk på videregående i Maryland.

Ford hevder Kavanaugh og en venn dro henne inn på et soverom i et hus hvor noen ungdommer var samlet tidlig på 1980-tallet.

Begge guttene var ifølge henne ravende fulle. Den ene så på mens Kavanaugh holdt henne fast i en seng, klådde på henne utenpå klærne, gned kroppen sin inntil hennes og på klosset vis forsøkte å kle av henne, hevder Ford.

Hun sier hun prøvde å hyle, men at Kavanaugh holdt hånden sin for munnen hennes. Ford forteller videre at hun klarte å komme seg unna da en venn av Kavanaugh kastet seg over alle tre. Kvinnen sier hun løp ut av rommet og ikke snakket om det som skjedde før hun og ektemannen gikk i parterapi i 2012.

At noen har anklaget Kavanaugh for overgrep, ble første gang kjent før helgen, da en demokratisk senator varslet FBI. Det var Ford som hadde fortalt om opplevelsen i et fortrolig brev til senatoren.