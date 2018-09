TIL FJELLS: Kim Jong-un og Moon Jae-in på toppen av Paektufjellet sammen med sine koner Ri Sol-ju (t.v.) og Kim Jung-sook. Foto: Pyongyang Press Corps Pool / AP / NTB scanpix

Kim og Moon møttes på symbolsk viktig fjelltopp

De koreanske statslederne avsluttet det tre dager lange toppmøtet med en tur til Paektufjellet, som er symbolsk viktig for alle koreanere.

Iført lange svarte frakker poserte Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in sammen med sine koner på toppen av det vulkanske fjellet.

Det 2.744 meter høye Paektufjellet, som ligger i Nord-Korea på grensen mot Kina, regnes som fødestedet til Dangun, som ifølge myten grunnla det første koreanske kongedømmet. Fjellet er derfor hellig for både nord- og sørkoreanere. Toppen er også det høyeste punktet på den koreanske halvøya.

Ifølge Nord-Korea ble også Kim Jong-uns far Kim Jong-il født her, men utenlandske historikere mener at Jong-il ble født i Sovjetunionen mens hans far Kim Il-sung var i eksil.

Snakket om sikkerhet og nedrustning

Besøket på Paektufjellet markerer slutten på det tre dager lange møtet i Nord-Korea mellom de to statslederne, og Moon reiste kort tid etter fjellturen tilbake til Sør-Korea.

Kim har også lovet å besøke Sør-Koreas hovedstad Seoul i løpet av kort tid.

Begge mener at de har tatt et stort skritt mot fred og full atomnedrustning ved å inngå en rekke nye avtaler som både omhandler sikkerhetsspørsmål og nedrustning, samt tiltak for å bedre kontakten og samarbeidet mellom de to landene. De er også enige om å søke om å arrangere sommer-OL sammen i 2032.

Kim Jong-un har likevel understreket at han kun vil legge ned Nord-Koreas største atomanlegg dersom USA kommer med tilsvarende tiltak. Nord-Korea har ikke utdypet hva de mener med «tilsvarende tiltak».

USA med invitasjon

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa onsdag at USA er klar til å starte umiddelbare forhandlinger med Nord-Korea for å oppnå full atomnedrustning innen januar 2021.

Pompeo sa også at han har snakket med sin nordkoreanske motpart og invitert ham til et møte på sidelinjen av FNs hovedforsamling, som starter torsdag.

USAs president Donald Trump sa onsdag at utfallet av toppmøtet er gode nyheter og at det har vært stor fremgang i forholdet til Nord-Korea. Men han sa ikke noe om hva USA eventuelt er villig til å gjøre for å få Nord-Korea til å fortsette atomnedrustningen.