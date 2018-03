GAMMEL GINFLASKE: Beskjeden er datert 1886. Samme år som Apache-høvdingen Geronimo overga seg, og samme år som Karl Benz får patent på verdens første kjørbare bil. Foto: www.kymillman.com

Fant verdens eldste flaskepost

Publisert: 06.03.18 13:55

Tyskerne om bord på seilbåten «Paula» kastet flaskeposten på havet i 1886. De ante neppe at det skulle ta 132 år før beskjeden ble lest.

Den mystiske flasken ble funnet på Wedge Island, på vestkysten av Australia. Tonya Illman gjorde det spennende funnet i januar. Først den siste tiden er alt tidfestet og verifisert av eksperter.

Hun forteller til Guardian at hun først trodde det var søppel, men syntes flasken kunne bli en fin pyntegjenstand og plukket den opp.

– Jeg tenkte den kunne være en fin bokholder, sier hun.

Etterhvert oppdaget hun at flasken hadde en lapp.

– Lappen var litt fuktig og vi var redde den skulle bli ødelagt. Derfor la vi den i en varm ovn noen minutter, sier hun til eget nettsted .

På lappen, som er datert juni 1886, fremgår det at finneren bes å rapportere kart-koordinatene til nærmeste tyske konsulat eller marineobservatoriet i Hamburg.

Flere medier har referert Western Australian Museum på at flaskeposten var en del av et tysk eksperiment, for å lære mer om globale havstrømmer og nye seilruter. Totalt 662 av flaskepostene skal ha blitt funnet og rapportert tilbake til Tyskland med koordinater. Den siste i 1932, før altså denne.

Mannskapet på seilskipet «Paula» skal ifølge tyske arkiver ha kastet flaskeposten overbord i det Indiske hav, 950 kilometer unna funnstedet.