OKSE: Det viste seg at mumien hadde tatovert en okse på armen. Foto: British Museum

Har funnet verdens eldste tatoveringer

Publisert: 01.03.18 13:17 Oppdatert: 01.03.18 13:48

Britiske forskere har funnet flere tatoveringer på en over 5.000 år gammel mumie.

Og nei, det er ikke «tramp-stamp» eller «tribal»-tatoveringer tatt på «Granca» i ’94 det er snakk om.

Tatoveringene på den egyptiske mumiene, viser en okse og en sau, skriver BBC .

Mumiene har tidligere blitt CT-skannet, og det er kjent at mannen døde da han var mellom 18 og 21 år gammel. Den har vært til utstilling hos British Museum i London i over 100 år, men tatoveringen ble først oppdaget nå.

Det var først etter at det ble tatt infrarøde bilder av mumiene, at det ble oppdaget at de var tatoveringer, og ikke bare «mørke» flekker, som tidligere antatt.

Oppdagelsen ble publisert i «Journal of Archaeological Science» forrige torsdag.

– Det er først nå at vi begynner å forstå livene disse individene har levd. Den nye oppdagelsen viser at egypterne var tusen år tidligere ute med figurativ tatovering enn hva vi tidligere har trodd, skriver forsker Daniel Antoine i rapporten.

Frem til nå har det vært antatt at figurative tatoveringer først dukket opp i Afrika for rundt 4.000 år siden.