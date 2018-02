SÅRET: Dette bildet fra 25. februar viser syriske barn som blir behandlet for det som angivelig var et kjemisk angrep i al-Shifuniyah i Øst-Ghouta. Foto: AFP

Hevder Nord-Korea hjelper Syria med å lage kjemiske våpen

NTB

Publisert: 28.02.18 05:18

UTENRIKS 2018-02-28T04:18:59Z

Nord-Korea skal ha sendt Syria utstyr som kan brukes til fremstilling av kjemiske våpen, melder amerikanske medier og viser til en FN-rapport.

Utstyret som skal ha blitt sendt fra det lukkede østasiatiske landet, inkluderte ventiler, rør og syrebestandige fliser, melder BBC . Ifølge en FN -rapport som ikke er offentliggjort ennå, står det også at nordkoreanske missileksperter er observert ved syriske våpenfabrikker, skriver New York Times .

Påstanden kommer samtidig som det rapporteres at syriske regjeringsstyrker har brukt klorgass som våpen , noe regjeringen avviser.

Sendingene fra Nord-Korea har inneholdt varme- og syrebestandige fliser, korrosjonsbestandige ventiler og termometre. Flisene sies å bli brukt i byggingen av anlegg for fremstilling av kjemiske våpen.

Sent i 2016 og tidlig i 2017 kom det fem sendinger via et kinesisk handelsselskap, skriver Wall Street Journal . Disse skal være en del av titalls forsendelse over flere år.

Syrerne skal ha betalt Nord-Korea via en rekke stråselskaper. Nord-Korea er ilagt strenge internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram.

Washington Post skal også ha sett rapporten, som er skrevet av FN-eksperter som vurderer hvorvidt Nord-Korea føyer seg etter sanksjonene.

I en offentlig tilgjengelig rapport fra 2017 skriver ekspertgruppen at den «gransker påstander om ulovlig samarbeid om kjemiske, ballistiske missiler og konvensjonelle våpen» mellom Syria og Nord-Korea.

