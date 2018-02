RASK: Ingen rakk å stanse mannen før han var ute og nede på asfalten. (Illustrasjonsbilde) Foto: LM Otero / TT / NTB Scanpix

Ropte han var på feil fly - kastet seg ut nødutgangen

Publisert: 28.02.18 14:01 Oppdatert: 28.02.18 19:31

Flyet var klar til å ta av, da passasjeren begynte å skrike at han var på feil fly.

Mannen tok da tak i nødutgangen, åpnet døren og hoppet ut på sklien som automatisk blåses opp.

Det hele skjedde på flyplassen Newark i New Jersey, rett utenfor New York, og flyet var på vei til Tampa i Florida.

Ingen rakk å stanse 25-åringen, før han var nede på asfalten, skriver reisenettstedet Travel and Leisure.

Politiet var raskt på stedet, og pågrep mannen. Til tross for at han hevdet han var på feil fly, viste billetten til mannen at han faktisk skulle til Tampa.

Flyet ble fem timer forsinket.