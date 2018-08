USA: Spekkhuggeren Tahlequah svømmer med sitt avdøde avkom. Unormalt, ifølge forskere, som melder varsku om spekkhuggerbestanden i dette området. Foto: Michael Weiss / TT NYHETSBYRÅN

Krise for spekkhuggerne utenfor Canada og USA

Publisert: 09.08.18 03:57

UTENRIKS 2018-08-09T01:57:58Z

I snart to uker har en spekkhugger-mor har svømt med sitt avdøde avkom. Nå frykter forskere for livet hennes og fremtiden til spekkhugger-bestanden utenfor Canada og USA.

De hjerteskjærende bildene av spekkhuggeren Tahlequah har gått verden rundt de siste ukene.

Hun tilhører en spekkhugger-flokk som holder til på Nordvestkysten ved grensen mellom Canada og USA utenfor Washington.

24. juli døde spekkhuggerens baby kun kort tid etter at den ble født. Siden den tid har moren svømt rundt med den døde babyen på «snuten».

– Jeg er overbevist om at spekkhuggerne prøver å sende en beskjed med den atferden, for den er ikke normal, sier Paul Watson til VG.

Kanadisk-amerikanske Watson er en av grunnleggerne av Greenpeace , og driver i dag organisasjonen Sea Shepherd, en naturvernorganisasjon som arbeider med å bevare sjølivet.

Watson er også kjent fra Animal Planet-programmet «Whale Wars».

Aksjonerer mot skip

Han er i likhet med Greenpeace kjent som kontroversiell for sine aksjoner, og har havnet i klammeri med loven i mange land , på grunn av sine aksjoner mot hvalfangstskip.

– Det er vanlig at en spekkhuggere bærer på et dødt avkom i et par dager, men ikke så lenge, sier han.

Ifølge Watson er det spesielt tre ting som truer spekkhugger-bestanden i dette området: turistbåter, virus fra oppdrettslaks og forurensning av havet.

– Den eneste pausen disse dyra får fra turistbåtene er om natten. Båtene er store og bråkete, og plager rett og slett bestanden. Villaks er en av de viktigste næringskildene til spekkhuggerne, men den bestanden minker. Den trues også av oppdrettslaks, som ofte bærer med seg virus som er skadelig for spekkhuggerne, sier den garvede naturverneren.

Utrydningstruet art

At spekkhuggerbestanden i dette området har problemer, bekreftes fra flere hold.

Forskningsleder for Center for Whale Research i Washington, Ken Balcom, har ifølge New York Times fulgt med på spekkhugger-bestanden i området siden 1976.

Balcom sier til avisen at de da talte 70 hvaler, etter at omtrent 50 ble fraktet til fornøyelsesparker. Dette var medvirkende årsak til at genutvalget i bestanden minket, og innavl har truet levedyktigheten til spekkhuggerne.

– Omtrent 20 år senere, etter at lover om vern trådte i kraft, nådde bestanden en topp på 100. Nå er det 75 igjen, sier Balcom.

Tahlequahs avkom er det eneste som har blitt født siden 2015, men døde altså etter omtrent en time.

– Selv om de slutter å reprodusere seg, kan de svømme rundt her i 50 nye år, men det vil ikke være noen kalver. Med andre ord, de vil bli utryddet, spår forskeren.