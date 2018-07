1 av 9 SØTSAKER: Nissene deler ut søtsaker til voksne og barn. ANDREW KELLY, Reuters

Nissene på julebord i Danmark

Publisert: 24.07.18 16:52

UTENRIKS 2018-07-24T14:52:36Z

Julenisser verden rundt samler seg i København for å feire jul i juli.

Hvis du trodde julenissene tok sommerferie, så tok du feil. Mandag startet den årlige julenissesammenkomsten World Santa Claus Congress i Danmark.

Her har nisser fra hele verden samlet seg for det årlige julebordet i København. Nissene deltar i julefeiring, parader og viser seg frem foran tusenvis av tilskuere.

Les også: Jobber som profesjonell nisse

Nissene har lagt igjen Rudolf og sledene hjemme, og benytter heller anledningen til sightseeing i København med buss og båt.

«Jul i juli»

Ideen om den årlige sammenkomsten kommer av at man ikke ønsker å feire jul kun én gang i året. Presseansvarlig for World Santa Claus Congress, Signe Halck, forteller til VG at engasjementet er stort.

– I år er det rundt 130 nisser og alver som deltar, forteller hun.

Konkurs : Den finske julenissen gikk konkurs

Arrangørene ønsker å samle julenissene verden rundt for å vise hvordan julefeiringen foregår i forskjellige deler av verden. Hensikten med sammenkomsten er å spre julestemning og sosialisere seg med kolleger verden rundt.

Nissene som deltar er blant annet fra Japan, Spania, England og ikke minst Norge.

– Dessverre kom ikke de nigerianske julenissene i år, men heldigvis gjorde de ungarske det, sier Halck.

Arrangørene har lagt ut pakkeliste til julenissene som ønsker å delta på arrangementet. Høyest på pakkelisten står søtsaker til barn, nissedrakt og nisseflagg. Når Rudolf ikke er med, må pakkelisten også inneholde pass og reiseforsikring.

Fikk du med deg? Politiet jaktet pågående julenisse

Den årlige sammenkomsten har blitt holdt siden 1957. I år holdes arrangementet fra 23. juli til 26. juli.

– På dansk er «Christmas in July» – jul i juli, så det er jo morsomt, avslutter Halck.