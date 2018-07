BOMBER SKYTEFELT MED VANN: Nedslagsplass for bomben sluppet av et Jas 39 Gripen jagerfly for å hjelpe med slukking av skogbrann ved Älvdalens skytefelt i Sverige onsdag. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten / TT / NTB scanpix

Svensk kampfly slapp bombe mot brann på skytefelt

NTB

Publisert: 25.07.18 16:28 Oppdatert: 25.07.18 17:07

UTENRIKS 2018-07-25T14:28:42Z

Et svensk JAS Gripen slapp onsdag en bombe for å blåse ut brannen på et vanskelig tilgjengelig skytefelt i Dalarna.

De første analysene av den uvanlige brannslukkingsmetoden tyder på at den var vellykket, heter det i en pressemelding fra luftforsvaret. Militær operasjonsleder Urban Molin sier at dette var et forsøk på å løse et helt spesielt problem i et vanskelig tilgjengelig område.

Anders Persson, produksjonssjef ved flyvåpenavdelingen, sier at bomben traff nøyaktig der den skulle, og det foreløpige resultatet er positivt. Den sivile brann- og redningstjenesten har etter 13 dager med brann på skytefeltet vurdert flere tenkbare slukningsmodeller.

Trykkbølge

Til slutt henvendte man seg til Forsvaret med forespørsel om det kunne være mulig å slukke brannen ved hjelp av en kraftig trykkbølge. Forsvaret har tidligere brukt artilleri med samme effekt for å få bukt med mindre branner på skytefelt.

Brannmannskap har helt fra begynnelsen hatt problemer med å slukke brannen ved skytefeltet ved Trängslet i Älvdalen fordi det finnes mye grovkalibret og udetonert på bakken. Frykten for eksplosjoner har hemmet framrykking på bakken.

Det er fortsatt skogbranner i Sverige som ikke er under kontroll. Svenske brann- og redningsmyndigheter (MSB) ber kommunene innskjerpe forbudet mot bruk av alle typer griller og åpen ild utendørs, også i egne hager.

Status er 25 branner

Onsdag var det særlig branner ved Ljusdal og Dalarna i Midt-Sverige som slukningsmannskapene ikke hadde styring på. Ifølge SOS Alarm var det onsdag ettermiddag 25 tilfeller av det som formelt kalles «brann i terreng».

Den internasjonale hjelpen til Sverige er omfattende, og det kommer stadig både fly og mannskaper. I løpet av onsdag kommer ytterligere vannbombere av Catalina-typen, denne gangen fra Portugal. De to franske vender hjem etter mange dagers kontinuerlig innsats.

– MSB skal nå gjennomgå hvilke internasjonale ressurser Sverige rår over, og om det er nødvendig å be om enda flere fly og mannskaper for å opprettholde sikkerheten, sier Anneli Bergholm Söder på en presseorientering onsdag. Hun er sjef for MSBs operative avdeling.