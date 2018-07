KAMP MOT FLAMMENE: Et helikopter driver slukningsarbeid over Ljusdal i Sverige. Bildet er fra onsdag 18. juli. Foto: Maja Suslin, TT

Brannmenn fanget i røyk måtte reddes ut med helikopter

Publisert: 23.07.18 10:08 Oppdatert: 23.07.18 10:33

UTENRIKS 2018-07-23T08:08:18Z

Brannfolk som kjempet mot flammene fra en av Sveriges voldsomme skogbranner havnet midt i infernoet søndag. Redningen ble et helikopter som kom gjennom røykskyen.

Da en av skogbrannene i Älvdalens kommune i Sverige spredte seg ukontrollert, kunne det gått veldig galt for brannfolkene på stedet.

– Brannen spredte seg raskt. Flere brannmenn ble innestengte av røyken. De havnet foran brannfronten, sier redningssjef Johan Szymanski i Mora, skriver Expressen .

– En lunefull skogbrann

– Et helikopter forsøkte å redde brannmennene. Det gikk ned gjennom røyken og lyktes i å få dem ut, sier Szymanski.

Brannmennene kom fra hendelsen uten skader.

– En fryktelig lunefull brann, fra rolig til kraftig i løpet av fem minutter, skriver redningssjefen på Twitter .

Må vurdere større sikkerhetsavstand

Redningssjefen forteller videre at det var et scenario de hadde øvd på. Nå skal de vurdere om det er nødvendig å innføre en større sikkerhetsavstand til brannene for dem som driver slukking.

Søndag ettermiddag ble det besluttet å gjennomføre en kontrollert nedbrenning av 800 hektar skog i Trängslet i Dalarna. Hensikten var å skape en åpning i skogen, slik at brannen ikke kunne spre seg videre, skriver Aftonbladet .

– Ekstremt alvorlig

Under en pressekonferanse mandag morgen, betegner myndighetene situasjonen som ekstremt alvorlig. Nå skal de prioritere å få et overblikk over hvor i landet det er størst behov for brannstyrker. Slik at ressursene som står til disposisjon havner der det er mest nødvendig.

– Målet er å unngå at brannene sprer seg, sier operativ sjef Britta Ramberg ved Myndigheten for samfunssikkerhet og beredskap (MSB).

Det er brannene i Jämtland, Gävleborgs län, Dalarna som anslås å være de mest alvorlige og som det ikke er mulig å slukke på nåværende tidspunkt. Sverige får støtte i form av helikoptre, kjøretøyer og mannskap fra Norge, Danmark, Litauen, Tyskland, Frankrike og Polen. Dessuten bidrar to franske og to italienske vannbombefly til slukkingen i Ljusdal.

– Vi etablerer nå en basecamp i Ljusdal som har plass til 100 personer, sier Ramberg.

Mye tyder på at folk bryter forbudet mot åpne flammer

Sverige er hardt rammet av skogbranner i sommer. Brannene antenner svært fort som følge av den flere uker lange tørken i Nord-Europa.

Mandag klokken ni meldes det om 27 branner i terrenget, en markant nedgang fra 49 søndag kveld, får Aftonbladet oppgitt av SOS Alarm.

Beredskapsmyndigheten understreker viktigheten av å overholde forbudene mot åpne flammer som er innført.

– Det er dessverre mye som tyder på at folk ikke bryr seg og griller trass forbudene, sier Ramberg. Hun understreker at man risikerer å bli holdt ansvarlig dersom man gjør det.