OPPTØYER: Protestantene har satt fyr på bildekk. Foto: Jerome Delay / TT NYHETSBYRÅN

Voldelige demonstrasjoner i Zimbabwe etter anklager om valgfusk

Ingeborg Aspeli

NTB

Publisert: 01.08.18 19:42 Oppdatert: 01.08.18 21:39

UTENRIKS 2018-08-01T17:42:21Z

Hundrevis av demonstranter har samlet seg i gatene i Harare for å protestere mot det de mener er valgfusk. Politiet svarer med skudd, vannkanoner og tåregass.

Så langt har to mennesker mistet livet i demonstrasjonene, ifølge Tendao Biti fra opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC).

The Guardian skriver at tre personer har blitt drept under opptøyene.

Mandag gikk innbyggerne i Zimbabwe til valgurnene for å velge president. Valget er det første i landet siden Robert Mugabe kom til makten i 1980, og velgerne hadde 23 kandidater og 55 partier å velge mellom. I november 2017 ble Mugabe veltet ved et militærkupp og Emmerson Mnangagwa ble landets nye president fram til valget.

Resultatene fra valget har latt vente på seg, noe som har ført til anklager om valgfusk blant opposisjonen.

FAKTA OM VALGET I ZIMBABWE: Zimbabwe holdt mandag valg på nasjonalforsamling og president, det første siden landets diktator Robert Mugabe ble styrtet av de militære etter 37 år ved makten.

Om lag 75 prosent av landets 5,6 millioner stemmeberettigede skal ha deltatt i valget.

Presidentvalget ventes å stå mellom regjeringspartiet ZANU-PFs kandidat Emmerson Mnangagwa (75) og Nelson Chamisa (40) fra opposisjonspartiet Movement for Democratic Change (MDC).

Mnangagwa, som har en fortid som etterretningssjef, sikkerhetsminister og finansminister, var i mange år en lojal støttespiller for Mugabe. Han ble innsatt som midlertidig president etter militærkuppet i november 2017.

Dersom ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, møtes de to som fikk flest stemmer til omkamp 8. september.

23 kandidater stilte til valg som president, mens hele 128 partier stilte liste til valget på ny nasjonalforsamling.

Foreløpige resultater viser at ZANU-PF har sikret seg flertall med minst 110 representanter i nasjonalforsamlingen, mens MDC har fått minst 41.

Den nasjonale valgkommisjonen har lovet endelige resultater senest lørdag. Kilde: NTB

Rykket inn med pansrede kjøretøy

Onsdag rykket opprørspoliti og pansrede kjøretøy fram mot demonstrantene. Først tok de i bruk vannkanoner og tåregass, deretter begynte de å skyte med gummikuler.

Protestantene har satt fyr på biler og kastet stein. Ifølge AP ble en livløs kropp sett i nærheten av protestene. The Guardian skriver at soldater skal ha slått mennesker med batonger.

MDC kaller statens svar på demonstrasjonene for uberettiget.

President Mnangagwa mener opposisjonen har skylden i volden og oppfordrer MDC til «å fjerne sine voldelige supportere fra gatene».

– Vi holder opposisjonen MDC og hele dens lederskap ansvarlig for denne forstyrrelsen av nasjonal fred, som ble skapt for å ødelegge valgprosessen, sier han ifølge Al Jazeera.

Valgkommisjonen har allerede meldt at ZANU-PF vant valget på ny nasjonalforsamling, og innen lørdag må den også kunngjøre resultatet i presidentvalget.

Valgobservatører fra EU har bedt om at resultatene offentliggjøres så fort som mulig for å unngå uro og vold. De har også stilt seg undrende til at det tar lengre tid å offentliggjøre resultatet fra presidentvalget selv om det var disse stemmene som ble telt først.

– Hvorfor skulle det ikke jukses denne gangen?

De stadige utsettelsene kan tyde på at resultatet blir manipulert til Mnangagwas fordel, mener Norsk Folkehjelp-rådgiver og Zimbabwe-ekspert Nina Tawanda.

Hun påpeker at det aldri tidligere har vært et valg i Zimbabwe uten valgfusk.

– Den statlige valgkommisjonen ZEC, som regnes for å være regjeringspartiet ZANU-PFs forlengede arm, utsetter og ser ut til å porsjonere ut valgresultatet. Historien viser at de gjør dette når de ser at det er ting som må «rettes på», sier Tawanda til NTB.

– Spørsmålet vi må stille oss, er hvorfor det ikke skulle jukses denne gangen. Det vil være naivt å tro at Mnangagwa skulle reformere seg ut av sin maktposisjon, sier Tawanda.

Under valgkampen var det også uro. I juni var det en eksplosjon under et arrangement i regi av regjeringspartiet ZANU-PF. Flere politikere ble såret, og presidenten Mnangagwa mente at det var et forsøk på å drepe han.