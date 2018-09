FREMME: To slitne fremme i Braskereidfoss i Våler 22. august i år, der norsk slekt ventet. Foto: Privat

Fra Wien til Norge: Greta (60) har ridd i 116 dager

UTENRIKS 2018-09-07T22:28:28Z

I april satt Greta Lackner (60) seg på hesteryggen i Wien med et klart mål: – Jeg både gråter og ler på en gang, var hennes reaksjon til VG da hun nådde Braskereidfoss i Våler i slutten av august.

Publisert: 08.09.18 00:28

– Jeg var ikke klar over at jeg ville finne meg selv før jeg dro, men jeg føler jeg fant meg selv igjen. Det er jeg helt sikker på.

Det sier Greta Lackner (60) to uker etter hun og hesten Bento avsluttet det Greta beskriver som «sitt livs eventyr».

Greta har drevet med hesteridning i 42 år og hatt egne hester i 38 av dem. I dag eier familien tre stykker.

I syv år gikk sekstiåringen med et ønske om å legge ut på en lang tur til Norge. Da den tidligere legeassistenten pensjonerte seg i fjor, ble drømmen plutselig mulig.

Har du fått med deg VG Trav?

Målet var å besøke slekt i Norge, der hun har tre kusiner, døtrene til farens eldste bror. Det andre målet var at det skulle være en god opplevelse for både henne og hesten.

Ikke snakk om å snu

29. april ble datoen for avreise. Uken før var spent:

– Jeg vekslet mellom å tenke «herregud hva har jeg planlagt» og å være overlykkelig og tenke «YES!» i neste øyeblikk. Å legge ut på noe sånt er som å hoppe i sjøen. Du ser ikke bunnen, men må bare hoppe i det.

Greta hadde tidligere gjennomført noen rideturer med to–tre ukers varighet, men aldri noe som dette. Hun sier hun imidlertid var sikker på å klare det, og poengterer at turen hele tiden hadde en åpen slutt. Hadde noe skjedd hadde de brutt av, sier hun.

– Jeg er gammel, den er gammel, og vi hadde ikke dårlig tid. Jeg var forberedt på at turen ville ta flere måneder, og visste at jeg ikke ville komme fort frem på bekostning av hesten.

Startet med to hester

Men allerede de første dagene bød på uforutsette hendelser:

– Jeg startet egentlig med to hester. Opprinnelig skulle den ene bære meg, og den andre bære bagasjen.

Det ble det dog ikke noe av. Kun etter et par dager ble hesten med bagasjen såret i trafikken. Hesten pådro seg ingen alvorlige skader, men reisefølget måtte fortsette en hestehale fattigere.

Sammen med Bento, skulle Greta nå legge 2500 kilometer bak seg. Hun beskriver sin firbente venn med glede:

– Han er 19 år, men veldig sunn og frisk. Jeg kjøpte han da han var 2 ½. Han har aldri vært syk, og er fortsatt i god form.

Les også: Denne hesten er en verdenssensasjon

Turen gikk fra hjemstedet Dornach utenfor Wien, gjennom Tsjekkia, Øst-Tyskland, Danmark, Sverige, til de omsider krysset grensen til Norge.

Greta og Bento sov i alt fra hoteller til gårder og staller. Hos venner og ukjente. De fleste nettene ble likevel tilbrakt ute i soveposen, takket være fint vær.

– Vurderte du noen gang å snu?

– Nei. Ikke en eneste gang.

Fikk du med Derby-dagen? Stakk av med over 700 000 kroner





















1 av 9 TURBILDER: Bilder fra turen som Greta beskriver som «hennes livs eventyr». Privat

– Trodde det var telefonselgere som ringte

Den største utfordringen på turen var noe så banalt som hennes østerrikske telefonnummer, som hun var avhengig av for å avtale husly.

– Det var veldig problematisk å nå folk, særlig i Skandinavia. Familiene trodde hele tiden det var telefonselgere som ringte når jeg ville nå dem.

Mannen hennes ble redningen, og de utviklet etter hvert et samarbeid der han vanligvis ringte en stall på forhånd så Greta visste hvor hun kunne dra å sove for natten.

Nådde Norge

På hele turen hadde Greta og Bento kun to regnværsdager. Da uværet først kom, stoppet det imidlertid ikke duoen fra å ri. Greta forteller om den ene gangen, i Sverige, da Bento var iført en poncho for å holde seg tørr, mens hun selv var klissvåt.

En dag i uken hvilte de, noe som var nødvendig ifølge hesteentusiasten.

22. august ankom de siste stopp: Gården Haugbråten i Braskereidfoss i Våler .

– Det er vanskelig å beskrive. Jeg gråter med det ene øyet og ler med det andre, sa Greta i telefon til VG i det hun red inn mot et gyllent havrejorde og grønne beiter. Et hvitt hus, rød stall, låve, stabbur og norsk familie ventet.

Gårdsbruket er fra 1860 og ligger oppe i en ås, med skog bak og utsikt mot Glomma, forklarer kusinens datter, Rita Lund (39) som eier stedet.

Les også: Gir 5 mill til hestesporten

Rita beskriver Greta som en «empatisk, omsorgsfull, sprudlende, sterk, selvstendig, løsningsorientert og uredd dame med bein i nesa.» Hun forklarer de er nære, og at Greta er som en tante for henne.

– Det er helt utrolig at hun gjorde det. Samtidig viser det at det er viktig å følge drømmene sine, og at det aldri er for sent å ta sjanser. For meg er hun et stort forbilde.











1 av 4 AVKJØLING: Turvennene tar seg et bad i Simlångsdalen i Sverige. Privat

Greta selv sier at «alle med en hest og GPS»kunne gjort det samme som henne.

– Jeg har realisert en drøm. Folk burde leve ut drømmene sine, det er en av de beste følelsene du kan ha. Uansett hva den er. Lag din egen drøm. Det er mitt ønske til alle som ønsker å realisere en drøm slik som meg.