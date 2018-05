SKO-KJENDIS: Muntadhar al-Zaidi satt i fengsel i ni måneder, dømt for å ha «fornærmet et statsleder». Han har nylig flyttet hjem til Irak etter flere år i Beirut. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Kastet sko på president Bush – nå vil han styre Irak

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 09.05.18 22:39

ISTANBUL (VG) Han skrev seg inn i historiebøkene ved å kaste ikke bare én, men to sko på USAs ekspresident George W. Bush. Nå stiller Muntadhar al-Zaidi (39) som kandidat i Irak-valget.

Datoen er 14. desember 2008, og det er duket for pressekonferanse i Bagdad. USAs daværende president George W. Bush står på podiet kledd i dress foran det amerikanske og irakiske flagget.

Fakta Valget i Irak Søndag 12. mai avholdes det parlamentsvalg i Irak. 24 millioner mennesker er stemmeberettigede.

Det er første valg i Irak siden myndighetene i desember erklærte å ha seiret over terrorgruppen IS , som tok kontroll over cirka halvparten av landet i 2014.

IS har truet med å angripe valglokalene. 7. mai ble en av kandidatene, Faruq Zuhur al-Juburi, skutt og drept i byen Qayyarah. IS hevder den sto bak angrepet.

Det har gått 15 år siden USA invaderte Irak våren 2003 under påskudd av at landets diktator Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og kontakt med al-Qaida. Påstandene har i ettertid vist seg å være uriktige.

USAs krig og krigen mot IS har kostet landet dyrt, både i liv, bygninger og ressurser. Ifølge myndighetene trengs 700 milliarder kroner for å gjenreise landet. Nesten tre millioner irakere på flukt i eget land. Kilde: NTB, VG

Ved hans side står han som den gang var Iraks statsminister, Nouri al-Maliki. Bush hadde ankommet den irakiske hovedstaden dagen i forveien på det som skulle bli hans siste besøk til Irak før han lot Barack Obama overta stafettpinnen . Det var nesten seks år siden USA hadde gått til krig mot Irak, en okkupasjon som kostet minst 150.000 sivile livet og kastet landet ut i kaos.









1 av 3 DUKKER UNNA: Daværende president George W. Bush er rask i reaksjonen da en sko kommer flygende mot ham. Iraks daværende statsminister Nouri al-Maliki prøver å avverge situasjonen. SAUL LOEB / AFP

Det avgjørende øyeblikket

Pressekonferansen nærmer seg slutten. De to kollegene utveksler håndtrykk, og en munter Bush sier «shukran», takk på arabisk, til de oppmøtte journalistene. Da reiser plutselig en av journalistene i salen seg og kaster en sko med full kraft mot Bush . Skokasting blir betraktet som en fornærmelse i arabisk kultur.

– Dette er en gave fra irakerne, dette er farvelkysset, din hund, hund, roper den irakiske TV-journalisten.

Presidenten dukker raskt unna den flygende skoen, og reagerer med et smil. Lynraskt bøyer mannen seg ned og river av seg sin andre sko.

– Denne er fra alle enkene, de foreldreløse og de som har blitt drept i Irak, roper han og kaster skoen.

Heller ikke denne treffer Bush.

Mannen blir lagt i bakken av sikkerhetsvakter.

– Jeg følte meg ikke det minste truet. Jeg aner ikke hva saken hans er. Alt jeg kan si er at det var en størrelse 40, spøkte Bush like etterpå.

Ble verdenskjendis

Skokasteren, Muntadhar al-Zaidi, som den gang var 29 år, ble verdenskjent. I hjemlandet ble han hyllet av mange som en helt. I den irakiske byen Tikrit ble det reist en to meter høy statue av skoen hans. På internett gikk spill der man kan kaste sko på Bush som en farsott, og den tyrkiske produsenten bak al-Zaidis brune skinnsko måtte ansette 100 nye skomakere for å møte den enorme etterspørselen.











1 av 4 STØTTEPROTESTER: Skokastingen fikk gehør flere steder i verden. Her brenner pakistanske aktivister amerikanske flagg i Karachi i 2008. RIZWAN TABASSUM / AFP

Men al-Zaidi har forklart at han ikke ønsket å bli kjendis, men å forsvare landet sitt.

– Jeg ønsket å uttrykke min motstand mot løgnene hans, hans okkupasjon av vårt land og hans drap på vårt folk, begrunnet al-Zaidi i kronikken «Derfor kastet jeg skoen» i The Guardian i 2009.

I et telefonintervju med VG i 2016, fortalte han at han fortsatt var forbannet. «Hver dag gror sinnet i minnet», sa han til VG.

Søker makt i Irak

al-Zaidi ble dømt til tre års fengsel for å ha «fornærmet en utenlandsk statsleder», men ble løslatt etter ni måneder. Da han slapp ut, la han journalistikken på hyllen, flyttet til Beirut og etablerte en organisasjon for irakiske krigsofre.

Søndag stiller han som kandidat i parlamentsvalget i Irak for listen Sayirun, og sier at han sikter seg helt mot den politiske toppen.

Vil anklage Bush for krigsforbrytelser

Som politiker bruker al-Zaidi skokastingsepisoden for alt det er verdt. I sosiale medier har han lagt ut et klipp fra hendelsen der han kommenterer:

– Slik dere kjenner meg fra før, vil jeg vil fortsette å være de undertryktes støttespiller og en motstander til dem som undertrykker.

Til CNN sier han at dersom han blir valgt til statsminister eller president i Irak, er det første han vil gjøre å kreve at USA formelt ber om unnskyldning for krigen og betaler kompensasjon til alle ofrene.

Ikke nok med det:

– Jeg vil også stille George W. Bush for en domstol sammen med alle dem som hjalp ham, og anklage dem for krigsforbrytelser, sier han til nyhetsbyrået AP.

PS! Muntadhar al-Zaidi langt fra den eneste som har kastet sko mot mektige personer: I 2009 ble Benny Dagan, Israels ambassadør til Sverige, kastet sko etter . Samme år kastet en tysk student sko mot Kinas statsminister Wen Jiabao under en tale ved Universitetet i Cambridge. I 2012 kastet Gaza-demonstranter sko mot FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Året etter kastet flere iranere sko og egg mot president Hassan Rouhani , etter en historisk telefonsamtale med USAs president.