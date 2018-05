Hyppige pauser gjør deg mer produktiv, viser dansk forskning. Foto: Frank May / NTB scanpix

Forskning: Hyppige pauser gjør deg mer effektiv

NTB

Publisert: 24.05.18 10:42

De som insisterer på å ta hyppige pauser på jobben, er slett ikke unnasluntrere, men blir derimot mer effektive, viser dansk forskning.

Institutt for psykologi ved Københavns Universitet har undersøkt sammenhengen mellom pauser og produktivitet. Resultatet er i manges arbeideres øyne trolig oppløftende.

Om man ikke tar hyppige pauser, faller konsentrasjonen, kreativiteten og produktiviteten, og man får gjort mindre, konkluderer arbeids- og organisasjonspsykolog Janne Skakon

Hjernen må hvile

Forskningen viser at en pause på 10 til 15 minutter hver halvannen time er optimalt dersom man vil gjenvinne konsentrasjonen.

Selv et par minutters pause, der man kikker ut av vinduet, kan imidlertid ha god effekt.

– Man trenger mulighet for å koble bort oppgaver som er kognitivt krevende, for så å vende tilbake med fornyet kraft. Hjernen må få mulighet til hvile og restitusjon, også for å unngå stress, sier Skakon.

– Når vi for eksempel arbeider med nye ting, oppleves oppgavene mer krevende, og vi har derfor bruk for pauser fordi vi raskere blir trøtte. Pauser hjelper oss til å holde fokus, finne løsninger og komme tilbake på sporet, sier hun.

Bort fra arbeidsplassen

Reiser seg man opp og forlater arbeidsplassen, blir konsentrasjonen ytterligere skjerpet, viser forskningen.

– Fysisk aktivitet øker blodsirkulasjonen og blodgjennomstrømmingen i hjernen, og det kan bidra til at vi ser ting på nye måter. Avbrekk bidrar til ideer og løsninger, sier Skakon.

Pauser i grønne omgivelser gir også større effekt, og en såkalt powernap, noen minutter med søvn, gjør underverk for konsentrasjonen.

Prioriterer man pauser sammen med kollegaer, gir det også mer trivsel, påpeker Skakon.

– Pausene kan skape sosialt lim på en arbeidsplass. Det sosiale samholdet øker, og det kan forebygge konflikter, sier Skakon.