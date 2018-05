STRENG: USAs utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde mandag at USA vil stille harde krav til Iran om Iran skal ha en sjanse til å unngå «historisk» strenge sanksjoner. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Forsker om USAs Iran-krav: – Et slags krav om kapitulasjon

Det er ingen realisme i USAs nye kravliste til Iran, mener forsker Nils A. Butenschøn.

– Dette er krav som i praksis innebærer en avvæpning av Iran , at de skal trekke seg helt tilbake som regional makt, og trekke tilbake det de har av sine forsvarsinstallasjoner. Så det er klart at dette er totalt urealistisk for Iran, sier professor Nils A. Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter til VG.

Den nye amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo la mandag frem 12 krav til Iran , under sin tale om USAs «Plan B» for en ny avtale mellom landene etter at USA trakk seg fra atomavtalen.

Kravlisten innebærer blant annet at Iran må avslutte all utvinning av uran og anriking av uran; gi inspektører ubetinget tilgang til alle anlegg i landet; kutte all støtte til blant annet Houthi-opprørere, Hizbollah, Hamas og Taliban i Afghanistan; trekke tilbake styrkene som støtter regimet i Syria; slutte å true Israel; slipper alle «falskt anklagde» fanger eller savnede borgere fra USA og allierte land frie, og slutte å utvide missilprogrammet sitt.

– Det er et slags krav om kapitulasjon, så det er sånn sett åpenbart ikke interessant for Iran. Dette er mer symbolske poenger for å markere at Irans regionale rolle, som nå har blitt sterk, er uakseptabel, mener Butenschøn.

– Ikke en invitasjon til forhandling

Irans president Hassan Rouhani svarer på truslene fra USA med å si at USA ikke kan bestemme over Irans politikk:

– Verden i dag godtar ikke at USA skal bestemme for verden, ettersom landene er uavhengige. Den tiden er over, sa han ifølge det iranske nyhetsbyrået ILNA.

Dette overrasker heller ikke Knut Vikør, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Kravene er en oppfølging og konkretisering av det Trump har sagt tidligere. Det er ikke en invitasjon til forhandling med Iran, mener han.

– USA tror nok heller ikke på at Iran vil bøye seg for dette med en gang. Det de sier, er at når disse nye sanksjonene har vart en stund, vil Iran være nødt til å komme tilbake til bordet. Den offisielle linjen er at de vil ha en bedre avtale. Så er det noen som mener at USAs allierte i Israel og Saudi-Arabia ikke vil ha noen avtale med Iran i det hele tatt, men det sier i alle fall ikke USA høyt.

– Forsterker internt press

Butenschøn mener det som skjer fremover vil avhenge av om EU klarer å motvirke sanksjonene fra USA, og av den interne stabiliteten i Iran.

– Et av de store usikkerhetsmomentene er det interne politiske spillet i Iran, og i hvilken grad de ytterliggående kreftene blir styrket, slik at president Rouhani blir presset til å trekke seg – han har basert veldig mye av sin posisjon i Iran på at atomavtalen skulle holde.

EU, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Russland og Kina har gått sammen om at de vil bevare atomavtalen, og EU planlegger å blokkere amerikanske sanksjoner for å beskytte europeisk næringsliv som driver handel i og med Iran.

– Det er et ganske høyt spill som pågår akkurat nå om i hvilken grad det vil være mulig for EU å blokkere sanksjonene. Vi ser allerede at mange selskaper trekker seg ut av prosjekter, sier han.

Dette er Vikør enig i:

– I første omgang styrker den harde linjen fra USA de konservative kreftene som vil ha en hard linje overfor USA og vesten, og svekker de som fremforhandlet avtalen og ønsker en åpning mot vesten. De konservative sier at de hele tiden sa: At de ikke kan stole på USA, og inntil videre at Europa ikke er noe bedre og at de kommer til å følge USAs linje.

I sin tale mandag advarte Pompeo USAs venner om at USA vet at press-kampanjen mot det iranske regimet kan skape økonomiske hindringer, men at de som driver forbudt virksomhet i Iran vil holdes ansvarlige.

– Det er rettet mot Europa som nå prøver å snakke om mottiltak. Det er klart at Europa også svært gjerne skulle ønske at Iran skal være mindre pågående i regionen. Men de vil heller at Iran binder seg til det de har gjort med atomavtalen, enn at man prøver å presse frem en annen avtale mye senere uten noe spesielle forventninger eller sikkerhet om at det blir noe i det hele tatt.

Både EUs utenrikssjef Federica Mogherini og Storbritannias utenriksminister Boris Johnson forsvarte mandag kveld den gjeldende Iran-avtalen, ifølge NTB.

– Utenriksminister Pompeos tale har ikke vist hvordan det å gå bort fra JCPOA, har gjort eller kommer til å gjøre regionen tryggere med tanke på trusselen om spredning av atomvåpen, sa Mogherini.