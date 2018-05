DRAMATISK: Det kunne gått riktig ille da en lang stolpe fløy inn frontruta til Dennis. Foto: Privat

Dennis var centimetre fra døden på motorveien

Publisert: 30.05.18 13:34 Oppdatert: 30.05.18 13:52

UTENRIKS 2018-05-30T11:34:22Z

Danske Dennis Bulow Pedersen fikk en flere meter lang jernstang inn frontruten mens han kjørte på motorveien.

Pedersen, som er fra Sæby i Vest-Jylland, var centimeter fra å få stangen rett i hodet da han var på vei hjem fra arbeid.

– Mens jeg kjører bremser plutselig bilen foran meg voldsomt. Jeg trodde først det var fordi en lastebil lenger fremme hadde lagt seg inn i samme fil, men så ser jeg raskt stangen komme flygende i luften og rett inn i frontruten min, forteller Pedersen til danske Ekstra Bladet.

Til avisen forteller han at han rakk å tenke at livet var over, før den flere meter lange stangen heldigvis treffer rattet. Den fortsetter så videre inn i bilen.

– Etter at stangen traff rattet, så flyr den over i motsatt side av bilen, og rett over hodet på min passasjer. En av oss kunne blitt drept, forteller han.

Han tror at jernstangen stammer fra en av lastebilene som kjørte foran han på motorveien.

Nå oppfordrer han alle som frakter last å dobbeltsjekke at alt er forsvarlig festet.

Avisen har vært i kontakt med det lokale politiet som bekrefter hendelsen.