MØTTES: Presidentene Emmanuel Macron (t.h.) og Vladimir Putin møttes utenfor St. Petersburg torsdag.

Macron på besøk hos Putin: Advarer mot atomavtale-kollaps

Publisert: 24.05.18 21:29 Oppdatert: 24.05.18 23:21

Den franske presidentens forsøk på å overtale Donald Trump til å beholde atomavtalen førte ikke fram. Dermed reiste han til USAs erkefiende Russland for å gjøre et forsøk på å redde avtalen.

Torsdag dro Frankrikes president Emmanuel Macron til Russland for å diskutere Iran, Syria, Ukraina og Fransk-Russiske relasjoner med president Vladimir Putin. Det er er første gang han har vært i Russland etter at han vant presidentvalget i Frankrike.

– Jeg mener vi må samarbeide om felles initiativer, sa Macron på en felles pressekonferanse med Putin før de to gikk i gang med politiske samtaler, ifølge NTB.

Etter møtet med Macron bak lukkede dører, advarer Putin mot en kollaps av atom-avtalen. Ifølge Reuters sa Putin at Russland setter pris på Europas innsats for å redde atomavtalen med Iran, til tross for at USA har meldt seg ut. Han advarer om «uheldige konsekvenser» dersom avtalen ikke bevares.

Macron bekreftet også at han vil delta på fotball-VM i Russland denne sommeren dersom Frankrike kommer seg til semifinalen, til tross for advarsler fra menneskerettighetsorganisasjoner om ikke å legitimere det Russiske regimet, blant annet på grunn av Syria-krigen, melder nyhetsbyrået.

Vil bevare atom-avtalen

Macron gjorde et forsøk på å ovebvebise Trump om at det beste er å beholde den den historiske atomavtalen da han var på besøk i Det hvite hus i april. Det lyktes ikke - Trump trakk USA ut.

Dette har vakt sterke reaksjoner i Europa:

– Det er ikke lenger slik at USA simpelthen beskytter oss. Europa må ta skjebnen i egne hender. Det er framtidens oppgave, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel etter et møte med Macron i Aachen i Tyskland da Trumps beslutning ble kjent.

Merkel besøkte Putin i Russland forrige uke, og diskuterte også Iran-avtalen, i tillegg til handel og teknologi, ifølge The New York Times . Senere denne uken skal Japans statsministeren Shinzo Abe til Russland for å delta på St. Petersburgs internasjonale økonomiske forum, og møte Putin.

Macron og Putin diskuterte også Nord-Korea, der Trump torsdag avlyste møtet med Kim Jong-un .

Vladimir Putin sa etter møtet med Macron at han håper dialogen med Nord-Korea blir gjenopptatt, og at det kan holdes et toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jong-un, ifølge NTB. Macron sa han håpet avlysningen vil vise seg å kun være én hendelse i en lengre prosess som vil bidra til ikke-spredning av atomvåpen, ifølge nyhetsbyrået.

Vanskelig forhold

Frankrike, Russland EU, Tyskland og Kina har gått sammen om at de vil bevare atom-avtalen i Iran. Men enigheten om å jobbe sammen for å beholde Iran-avtalen skiller seg ut i forholdet mellom Russland og Vesten, som ellers har vært preget av en rekke betente saker.

Siden annekteringen av Krim i 2014 har forholdet blitt stadig mer spent. Det er dype politiske splittelser mellom Vesten og Russland om Syria, Ukraina og anklager om Russisk innblanding i valg i USA og Europa – blant annet i Frankrike , til støtte for ytre høyre-partiet Front National.

Forrige gang Putin og Macron møttes, da Putin besøkte Macron i Frankrike like etter det franske valget i 2017, beskyldte Macron russiske medier for å være organer for «løgnaktig propaganda».

Da den russiske eks-spionen Sergei Skripal og hans datter Julia ble forgiftet i Storbritannia, ble det utløst en diplomatisk krise der 25 land gikk sammen om å utvise russiske diplomater, og Russland svarte med samme mynt.

Årets presidentvalg i Russland ble også møtt med anklager om omfattende valgfusk , og kritikk etter at landets viktigste opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj ikke fikk stille.

Russlands har også fått kritikk for sin rolle i i Syria-konflikten, der det i følge hjelpeorganisasjoner har blitt brukt kjemiske våpen. Russland støtter det Syriske regimet i krigen.