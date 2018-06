Trump-rådgiver beklager til Trudeau

Publisert: 12.06.18 18:22

UTENRIKS 2018-06-12T16:22:56Z

Donald Trumps handelsrådgiver Peter Navarro kommer med en offentlig unnskyldning etter utblåsningen mot Canadas statsminister.

Det melder Bloomberg .

Det var etter Justin Trudeaus pressekonferanse i etterkant av G7 møte, der han uttalte at planen om å innføre lignende tollsatser mot USA fra og med 1. juli fortsatt sto, at Donald Trump så rødt og trakk tilbake støtten til G7-slutterklæringen .

Rødt så også Trumps handelsrådgiver Peter Navarro.

I et intervju med Fox News Sunday sa han nemlig følgende:

– Det finnes et spesielt sted i helvete for internasjonal ledere som engasjerer seg i svikefullt diplomati med president Donald Trump og så forsøker å dolke han i ryggen i det han er på vei ut døren».

Nå skal derimot pipen ha fått en annen lyd. I en pressekonferanse i Washington tirsdag gikk han offentlig ut og beklaget for det han mener var et «personlig feil».

– Min jobb var å sende et signal om styrke. Problemet var at jeg i forsøket brukte et språk som ikke var passende, sa han.

Norge reagerer

At USA har tøyd strikken for WTO-regelverket til det ytterste, er det lite tvil om. Spørsmålet som gjenstår å besvare, er om tollinnføringene strider med WTO-regelverket - og det er det bare tvisteløsningskonstulasjoner i organisasjonen som kan bedømme. Fra tidligere har EU, Canada, Mexico, Kina og India bedt om tvisteløsningskonsultasjon med USA.

Tirsdag ettermiddag fulgte også Norge etter , opplyste Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Norge mener USAs tilleggstoll på stål og aluminium bryter med en rekke bestemmelser i WTO-regelverket. Vi har derfor i dag bedt USA om tvisteløsningskonsultasjoner i WTO. Handelsorganisasjonen og dens tvisteløsningssystem er det etablerte forumet for å diskutere uenigheter om handelspolitikken, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i meldingen.

Norsk eksport av stål og aluminium til USA er omkring 0,2 prosent av den totale eksporten av disse varene fra Norge. Store deler av norsk eksport av stål og aluminium går til Europa.

– For norsk økonomi, som er liten og åpen, er det avgjørende at de felles internasjonale kjørereglene for handel respekteres. Når noen handler i strid med disse kjørereglene, rammes både enkeltland og internasjonal økonomi, sa Søreide.

Utenriksdepartementet opplyste at dersom konsultasjoner ikke fører frem, vil Norge vurdere å opprette en panelsak i WTO, som tilsvarer en voldgiftssak, som neste steg.