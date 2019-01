Annie Lööf: Centerpartiet vil ha Löfven som statsminister

– Vi har landet på en løsning som innebærer at ytterkantspartiene Vensterpartiet og Sverigedemokraterna skal holdes borte fra makten, sier Centerparti-leder Annie Lööf.

– Når andre har låst seg fast i sine posisjoner, har vi forsøkt å finne veier fremover, sier Annie Lööf, og forklarer at de har forsøkt å finne en løsning over blokkgrensene.

Centerpartiets leder, Annie Lööf, meddeler på en pressekonferanse fredag ettermiddag at Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna er enige om et utkast til en regjeringsplattform. Centerpartiet anbefaler også at Stefan Löfven som slippes frem som statsminister.

– Gjennombrudd har skjedd i samtalene våre de siste dagene mellom S, Mp, C og L, sier Lööf.

Hun sier Centerpartiets krav har vært arbeidsmarkedet, skattesenkninger, velferd og reformer for landsbygden, samt miljøpolitikk og innvandringspolitikk.

Dermed er Sverige et langt skritt nærmere en ny regjering etter valget i fjor høst.

Hun legger til at løsningen ikke er den hun hadde tenkt seg, men at den var nødvendig.

– Det handler om å gi og ta for å finne veier fremover. Selvsagt har vi også akseptert politikk som vi ikke er enige i, men vi har også fått igjennom flere saker.

Hun sier de skal endre den kraftige venstresvingen som ble gjort under den forrige regjeringsperioden.

– Man gikk i helt feil retning gjeldende valgfriheten i velferden og dette brytes nå helt. Det blir en real sving, sier Lööf.

– Centerpartiet driver frem liberal reformpolitikk, og om overenskomsten godkjennes av alle de fire partiene, vil det gjøre Sverige til et mer liberalt og bedre land, sier Lööf.

Centerpartiet innkalte sin riksdagsgruppe til møte fredag, og i løpet av helgen skal også Liberalerna samles, skriver Aftonbladet.

Siden valget i Sverige 9. september i fjor har det vært gjort en rekke forsøk på å danne regjering, uten at dette har lyktes. Nå ser det imidlertid ut til at partiene er på rett kurs, og skal ifølge Aftonbladet det nå være inne i sluttprosessen i forhandlingene.

Nedstemming vil gi nyvalg

Valgresultatet i september viste at Löfven og Socialdemokraterna ble landets største parti, mens Moderaterna ble nest størst og Sverigedemokraterna ble det tredje.

De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

Moderaternas leder Ulf Kristersson og fungerende statsminister Stefan Löfven har gjort flere forsøk på å danne regjering, men har ikke klart å komme frem til et opplegg som Riksdagen kan godta, og forhandlingene har havarert flere ganger.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern og Liberalerna har tilsammen 167 representanter i den 349 seter store Riksdagen. De vil dermed være avhengige av støtte fra et annet parti, skriver NTB.

16. januar skal Riksdagen igjen stemme over en statsministerkandidat i Sverige. Skulle de folkevalgte også denne gangen stemme ned forslagene, vil det bli utskrevet nyvalg i Sverige