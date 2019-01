SKAL HA DESERTERT: En nordkoreansk borger skal ha forlatt sin post som ambassadør i Roma. Italia har ikke gitt ham asyl, sier en kilde i landets myndigheter til AFP. Foto: Greg Baker

Sør-Korea: Nordkoreansk ambassadør har desertert

UTENRIKS 2019-01-03T10:35:52Z

Nord-Koreas ambassadør i Italia har forlatt sin post og lever i skjul, ifølge den sørkoreanske etterretningstjenesten.

– Jo Song Gils periode som ambassadør var over i slutten av november i fjor, og han rømte fra ambassadeområdet tidlig i november sammen med kona, sier Kim Min-ki, en representant for sørkoreanske myndigheter.

Den sørkoreanske avisen JoongAng Ilbo daily siterer en anonym diplomat i Seoul , som forteller at nordkoreaneren skal ha søkt asyl i et vestlig land sammen med familien. Men til AFP sier en kilde i landets regjering at Italia ikke har gitt ham asyl.

Ofte må nordkoreanske diplomater som er stasjonert i utlandet etterlate familiemedlemmer i Nord-Korea for å hindre dem i å desertere, skriver Yahoo News . Derfor er det sannsynlig at Jo, som det sies at var i Roma med både kone og barn, kommer fra en familie med stor innflytelse.

Ifølge BBC kan desertøren være sønnen eller svigersønnen til en av Nord-Koreas mektigste myndighetspersoner.

Den forrige nordkoreanske ambassadøren som deserterte var Thae Yong-ho i 2016, som var Nord-Koreas ambassadør i Storbritannia. Han sa da at han hadde byttet side delvis fordi han ville gi barna sine en bedre fremtid.