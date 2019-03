VRAKDELER: Vrakdeler ligger spredt i området hvor Ethiopian Airlines-flyet styrtet søndag. Foto: STR / EPA

De «svarte boksene» funnet etter flystyrt i Etiopia

Begge de to såkalte svarte boksene, som kan gi svar på hva som skjedde i flyet som styrtet i Etiopia, er funnet.

Publisert: 11.03.19 11:56 Oppdatert: 11.03.19 12:12







Det opplyser flyselskapet Ethiopian Airlines mandag. Meldingen kommer et drøyt døgn etter at ulykken inntraff.

Det gikk kun seks minutter fra flyet tok av fra flyplassen i den etiopisk hovedstaden Addis Abeba , til det styrtet i en åker nær Bishoftu-området.

Hva som skjedde i disse seks minuttene kan de to svarte boksene, som i virkeligheten er oransje, gi svar på. Ferdsskriveren registrerer data om flyet, mens taleregistratoren tar opp samtaler og andre lyder fra cockpit.

Ifølge en ansatt i flyselskapet er én av boksene skadet, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi får se hva vi får hentet ut av den, sier den ansatte, som uttaler seg anonymt.

Det er ikke klart hvilken av de to boksene som isåfall er skadet.

Les også: Dette vet vi om flyulykken i Etiopia

Sendte nødanrop

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål knyttet til hva som skjedde da passasjerflyet styrtet og 157 mennesker mistet livet.

Ethiopian Airlines har bekreftet at piloten sendte ut nødanrop like etter avgang. Ifølge loggboken til flytårnet meldte piloten at han hadde problemer og ønsket å returnere til flyplassen.

Det er ikke kjent hvilke problemer piloten hadde, men dette kan forhåpentligvis de svarte boksene bidra til å gi svar på.

Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og årsaken til flystyrten er derfor foreløpig ukjent.