WARA: – Vi snakker om bestialske drap og dypt alvorlige voldsforbrytelser, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Frode Hansen / VG

Regjeringen vil at IS-krigerne skal dømmes der de er

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) henger seg på et svensk initiativ til en internasjonal straffedomstol for IS-krigere, lokalisert til Midtøsten.

Publisert: 07.03.19 16:49 Oppdatert: 07.03.19 17:19







– Vi snakker om bestialske drap og dypt alvorlige voldsforbrytelser. Forbrytelser mot menneskeheten bør straffes der forbrytelsene har skjedd, sier Wara til VG.

Den norske justisministeren deltok torsdag på EUs justisministermøte i Brussel. Norge sitter inne på disse møtene som medlem i Schengen-samarbeidet om grenseforordninger i Europa.

– Regjeringen vil støtte initiativer for å utforske denne muligheten, sier Wara.

Vil ikke hente noen hjem

Flere europeiske land henger seg nå på initiativet fra den svenske statsministeren Stefan Löfven. Han har foreslått en spesialdomstol for dem som ledet og kjempet for et islamistisk kalifat, IS, i Syria og Irak.

– Er dette et initiativ for å slippe å hente IS-krigere med norsk statsborgerskap hjem til Norge?

– Vi står fast ved det vi har sagt tidligere, at norske statsborgere som oppsøker norske utenriksstasjoner eller kommer til den norske grensen, har rettigheter i Norge. Vi er forpliktet til å ta imot egne borgere. Det er imidlertid ikke aktuelt nå å oppsøke dem eller hente noen hjem, sier Wara.

OVERGIR SEG: En antatt IS-kriger rett ved en konvoi som forberedes for å frakte vekk både krigere og sivile fra siste rest av terrorkalifatet Den islamske staten (IS). Foto: BULENT KILIC / AFP

Wara møtte også sine nordiske kolleger, blant annet den svenske justisministeren Morgan Johansson, i Brussel.

– Har dere avklart hvilket land som eventuelt skal straffeforfølge den norsk-svenske IS-krigeren Michael Skråmo?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om enkeltsaker. Men møtet med mine nordiske kolleger handlet om utveksling av informasjon og synspunkter, sier Wara.

– Hent dem hjem

Han legger til at Norge har en annen lovgivning enn Sverige. Norge kan straffeforfølge personer som har støttet IS fra Norge. Det er altså ikke nødvendig for norske myndigheter å hente bevis i Syria eller Irak, slik Sverige må etter sin lovgivning.

– Vi skal ta imot våre borgere, men det er mange flere utlendinger som vi ønsker å sende til sine hjemland, også i Midtøsten. Norge er opptatt av at disse landene også overholder sine forpliktelser og tar imot sine egne borgere, sier justisministeren.

Den kurdiskdominerte og USA-støttede opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) har innstendig bedt om at europeiske land henter sine krigere tilbake og straffeforfølger dem i sine hjemland:

– Antallet fremmedkrigere og deres familier som vi holder øker drastisk. Vår nåværende infrastruktur kan ikke håndtere denne masse-tilstrømningen, har talsmann Abdel Karim Omar fra SDF sagt til AFP.

SDF har også kommet med et annet forslag, nemlig at FN oppretter en internasjonal domstol for IS-krigere, slik at de kan dømmes på syrisk jord.

Norske IS-medlemmer tatt av kurderne

VG har de siste ukene omtalt hvordan IS kjemper mot SDF i landsbyen Baghouz i Syria, nær grensen til Irak. Omringet og desperate kjemper IS-krigerne i visshet om at det går mot en brutal endetid.

Tusenvis av sivile har flyktet fra området, men også et stort antall IS-krigere har fått overgi seg, til tross for at gruppen sverget å kjempe til døden.

Minst tre norske IS-medlemmer er tatt av SDF: Den norsk-svenske krigeren Michael Skråmo, som er norsk statsborger, men har vokst opp i Göteborg. Han kom utsultet og nedbrutt, og var «ikke til å kjenne igjen» da han ble pågrepet. PST er klare på at de vil at han skal straffeforfølges.

En norsk kvinne i 20-årene, med to sønner på to og fire år, har siden 2013 vært tilknyttet IS. Hun kom ut av området denne uken, og faren hennes har fortalt VG hvordan han måtte betale de desperate IS-krigerne 20.000 kroner for at hun skulle slippe ut.

I fjor sommer ble det kjent at den norske IS-kvinnen Aisha Shezadi hadde sluppet ut av IS-området. Hun ba Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem. Etter det VG kjenner til er Shezadi fremdeles i en interneringsleir i kurdiskkontrollert område i Syria.

FORELESTE: Aisha Shezadi har forelest om nikab for norske skoleklasser. Bildet er tatt i 2012. Nå er hun, i likhet med kvinnen denne reportasjen handler om, i et område der kurderne i Syria har beseiret IS. Foto: Hilde Østby/Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Flere organisasjoner, blant annet UNICEF og Røde Kors mener at Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner som har sluttet seg til IS.