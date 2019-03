TI KVINNER: Minst ti norske kvinner lot seg rekruttere til IS. Foto: Privat

Dette er de norske IS-brudene

BEIRUT/OSLO (VG) Minst ti norske kvinner lot seg rekruttere til IS i Syria og Irak. Dette vet vi om dem.

For noen måneder siden var den lille landbyen Baghouz, ved Eufrat-elven i sørøstlige Syria , et sted få mennesker hadde hørt om.

Fra 2014 var landsbyen bare en av flere hundre små landsbyer IS kontrollerte. På det meste kontrollerte terrorgruppen landområder på størrelse med Storbritannia, med rundt en million innbyggere. Tusenvis av kvinner og menn fra hele verden reiste til områdene for å bli en del av den såkalte «islamske staten». Innflytterne fra Europa, Nord-Afrika og Asia kom daglig til storbyene Mosul og Raqqa.

arrow-right expand-left KVINNER OG BARN: En tildekket kvinne med to jenter ser mot kamera i samme leir som der de norske kvinnene sitter internert i Syria.

Også norske borgere som ønsket å bli en del av terrorgruppens statsprosjekt, reiste til disse byene. De fleste var menn som dro for å krige, men minst 10 var kvinner.

Få av dem visste da at IS, i møte med massiv motstand, ville miste alle store byer de kontrollerte og til slutt ende opp omringet og utsultet i en svært liten landstripe i landsbyen Baghouz. Flere av nordmennene som reiste for å bli en del av IS, har nemlig vært med på terrorgruppens blodige og brutale fall, helt til deres siste skanse:

Daglig de siste ukene har lasteplan på lasteplan med mennesker kommet kjørende gjennom ørkenen – ut av IS sitt siste tilholdssted i Baghouz.

arrow-right expand-left FRANSKE: To franske IS-kvinner som har flyktet fra Baghouz befinner seg i samme leir som de norske.

Ifølge en talsmann for den kurdiskdominerte og USA-støttede militsen Syrian Democratic Forces (SDF), som har drevet IS på flukt i flere år nå, har flere titalls tusen kommet ut av Baghouz den siste måneden. Bare på søndag overga 3000 mennesker seg, IS-krigere og deres familier – kvinner og barn.

Blant menneskene som har flyktet ut fra det kollapsede IS-området er flere nordmenn. I flyktningleiren al-Hawl, som ligger i området som SDF kontrollerer i Syria, er det per nå minst tre norske kvinner, med minst seks norske barn:

VG er kjent med at norsk-pakistanske Aisha Shezadi (født i 1991) holdes i leiren. Hun har en sønn på to år født i terrorkalifatet til IS. I fjor sommer ble det kjent at den norske IS-kvinnen hadde sluppet ut av IS-området. Hun ba Utenriksdepartementet om hjelp til å komme hjem. Shezadi har vært gift med det norsk-chilenske IS-medlemmet Bastian Vasquez, som er antatt død. Hun ble gift igjen med en mann fra Egypt. Tok med seg en sønn fra Norge som nå er død.

«INGEN PRESSET MEG»: Aisha Shezadi som 19-åring. I et intervju med VG i 2010 fortalte hun om sin utvikling fra opprørsk tenåring til konservativ muslim. Foto: Knut Erik Knudsen

En norsk kvinne i slutten av 20-årene er i leiren med to sønner på to og fire år. Kvinnen, som har pakistansk bakgrunn, kom ut av den beleirede landsbyen Baghouz for to uker siden, og faren hennes har fortalt VG hvordan han måtte betale IS-krigerne for at hun skulle slippe ut. Kvinnen forteller til Aftenposten at hun føler at hun ikke har gjort noe ulovlig. Hun var også tidligere gift med Bastian Vasquez, og ble senere gift med en annen IS-kriger. Hennes eldste sønn er syk, og i et intervju med NRK har hun tryglet om hjelp.

SENDTE LYDMELDINGER TIL FAREN: «De sier at de skal slippe kvinnene ut. Det er derfor det haster. Vær så snill, fort. Jeg orker ikke dette mer. Jeg orker ikke mer».

BA OM HJELP: Med applikasjoner som WhatsApp og Telegram sendte datteren desperate meldinger til sin far, der hun ba ham hjelpe henne ut av IS-området. Foto: Privat

Lørdag i forrige uke dukket også en kvinne fra Norge opp. Hun har norsk-russisk bakgrunn. NRK forsøkte å intervjue kvinnen da de traff henne i al-Hawl-leiren, men hun var svært ordknapp. Hun sa da at hun hadde tre barn og ikke ønsket å reise tilbake til Norge. Hun skal, etter det VG forstår, være 23 år gammel.

I tillegg til disse er det minst syv andre norske kvinner som reiste til IS. VG vet ikke om de er blant de mange tusen som nå har overgitt seg, om de har kommet seg unna, eller om de fortsatt er i live:

Blant disse er de to norsk-somaliske søstrene som er omfattende omtalt i Åsne Seierstads bestselgende dokumentarbok «To søstre».

I oktober 2013 forsvant de to søstrene, da på 16 og 19 år, fra deres hjem i Bærum. I 2017 uttalte faren, som aktivt har forsøkt å finne og få døtrene hjem, at han trodde de var i live.

FORTSATT IKKE FUNNET: De to søstrene fra Bærum er fortsatt forsvunnet. Foto: Privat

I 2014 reiste også tre 20 år gamle venninner, som hadde gått på samme ungdomsskole i Oslo, til områdene IS kontrollerte i Syria og Irak. Forskeren Nina Øye Iversen bak studien «No turning back?: a case study of the Norwegian women in the Islamic State», har samlet opplysninger om de tre kvinnene, som også stemmer med informasjon VG har:

Kvinne (Født i 1995). Reiste juni 2014. Kom til Norge som flyktning. Gift med norsk statsborger fra Vadsø som er IS-kriger.

Kvinne (født i 1995). Reiste desember 2014. Marokkansk opphav. Trolig gift med nordmann opprinnelig fra Tsjetsjenia som nå er død, var trolig kone nummer to. Er nå internasjonalt etterlyst.

Kvinne (født i 1995). Reiste oktober 2014. Kom til Norge som flyktning.

ÉN AV TRE: Denne norsk-marokkanske kvinnen ble den tredje fra samme ungdomsskoleklasse som i 2014 sluttet seg til IS i Syria. Hun reiste i desember, mens de to klassevenninne trolig reiste i oktober og juni. Foto: Privat

I 2014 tok tre trønderske venner seg også til Syria – et ektepar i slutten av 20-årene og en 31-år gammel kamerat av ekteparet

Skjebnen til den etnisk norske kvinnen, som er født i 1986, og oppvokst i Verdal, er ukjent. Hun er internasjonalt etterlyst. Kvinnen konverterte til islam etter en reise til Hurghada i Egypt i 2010. Hennes ektemann ble drept i Syria vinteren 2015. Kameraten, som nå er identifisert som Kristian Michelsen, tok seg ut av Syria i 2016, hvorpå han ble fengslet av tyrkiske myndigheter og senere utlevert til Norge. Han ble siden dømt til syv år i fengsel for deltagelse i IS.

INGEN NY INFORMASJON: Den 28 år gamle trønderkvinnen sommeren 2008. I 2014 reiste hun inn i Syria. Foto: Privat

I tillegg til dette skal det være tre kvinner til, men som vi har mindre informasjon om. I listen til forsker Nina Øye Iversen er disse listet:

Kvinne (født ca. 1987). Fra Oslo. Reiste ned sammen med kjæresten og giftet seg i Syria/Irak.

Kvinne (ukjent alder). Ukjent opphav.

Kvinne (født i 1993-95). Fra Oslo. Forsvant fra Norge i 2013–2015 med mann og barn.

Rundt 40 barn

I dag anslår PST at det er omkring 40 barn som har norske foreldre i området. Et norsk barn et dødt, men et er ukjent om flere er døde.

Forskeren Øie Iversen forklarer i et intervju med VG at noen av kvinnene er blitt påvirket av mannlige IS-sympatisører, men at det vanligste er at de er blitt påvirket av sosialisering med andre kvinner som reiste til IS-området. Et fellestrekk er at kvinnene selv har spilt en aktiv rolle i egen radikalisering.

– Alle kvinnene har giftet seg og fått barn, men vi vet ikke hvor mange av disse som fremdeles er i live. Kun ett barn ble tatt med fra Norge til de IS-kontrollerte områdene, og dette barnet er bekreftet omkommet. Dette betyr at de eldste barna født av norske statsborgere i dag kan være mellom 5–6 år gamle, sier hun.

PS: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er krystallklare – at man har laget mat og passet barn er ingen unnskyldning dersom man har sverget troskap til den islamske staten (IS): IS-bruder vil bli pågrepet dersom de kommer til Norge.