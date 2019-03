MOTE-PRINSESSE: Gulnara Karimova fotografert i Moskva i 2011 da hun viste fram sin kolleksjon på en motemesse. Foto: Mikhail Metzel / AP

«Jetsett-prinsesse» satt i straffeleir i Usbekistan

Hun var «stan-landenes» mest glamorøse ansikt utad. Så kom korrupsjonsavsløringene i Vimpelcom-skandalen. Denne uken ble Gulnara Karimova (46) plassert i en straffeleir hjemme i Usbekistan.

Publisert: 09.03.19 03:50







Like etter kom det rykter i sosiale medier om at hun var død etter selvmord. Men riksadvokaten i Usbekistan avviser dette og fastslår at Karimova fortsetter å sone sin straff.

Inntil tirsdag denne uken hadde hun husarrest i en luksusleilighet i hovedstaden Tasjkent. Ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti ble hun flyttet til en straffekoloni – et slags fengsel – på grunn av «systematiske brudd på husarresten».

Det var datteren Iman som gjorde det kjent i en Instagram-post der hun også viste opptak fra det hun kalte «kidnappingen».

Så begynte ryktene å gå torsdag om at Karimova hadde tatt sitt eget liv. Omtrent samtidig kom meldingene fra USA om at amerikanske myndigheter anklager henne for korrupsjon i en ny telekom-sak. Det handler om i alt 7,5 milliarder kroner, men også en annen usbekisk kvinne er involvert i saken.

Men la oss ta det fra begynnelsen:

Gulnara Karimova er eldstedatter av Usbekistans diktatoriske leder Islam Karimov, som var president fra frigjøringen i 1991 til sin død i 2016.

Hun vokste opp i overdådig luksus, som de fleste andre familiemedlemmer av presidentene i «stan-landene».

LUKSUSLIV: Gulnara Karimova har levd et liv i sus og dus. Nå er hun plassert i en straffekoloni i Usbekistan. Foto: MUHAMMAD SHARIF / AFP

Så kom avsløringene om at det svenskefinske teleselskapet Telia-Sonera ble etterforsket for å være innblandet i korrupsjon i Usbekistan. I Norge eksploderte det da Klassekampen og Dagens Næringsliv i 2014 kunne dokumentere lugubre utbetalinger mellom det delvis Telenor-eide VimpelCom og et Gibraltar-registrert postkasseselskap med tette bånd til Karimova.

Korrupsjonsekspertene i OCCRP beregnet at Karimova mottok mer enn én milliard dollar (8,7 milliarder kroner etter dagens kurs) i forbindelse med telekomrelatert business. Mobiltelefon-bølgen kom sent til Usbekistan, og med en befolkning på 29 millioner var mulighetene for å tjene store penger gode.

Karimova hadde, stadig ifølge OCCRP, tre hovedmetoder for å tjene penger: 1. Hun forlangte en prosentandel av et selskap som gave eller som falsk investering, 2. Hun krevde betaling for lobbyvirksomhet for å få tillatelser og lisenser til å drive i det usbekiske mobilmarkedet, 3. Hun skal også ha truet med arrestasjoner dersom bedriftslederne ikke gikk med på «forslagene» hennes.

les også Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder krever over 400 millioner av Økokrim

Pengene brukte hun blant annet til å eie flere TV-kanaler. Hun var opptatt av klær og drev sitt eget motehus og prøvde seg også som artist.

Men etter hvert begynte nettet å snøre seg rundt Gulnara Karimova. Hun falt også i unåde selv hos president-faren. Det hadde gått rykter om at hun skulle etterfølge ham som president. Han fant ut at det ikke var noen god idé.

Faren døde i 2016. 18. desember 2017 kom meldingen om at datteren var dømt til ti års fengsel for underslag og skattesvindel og deltagelse i en kriminell gruppe. Dommen ble senere omgjort til fem år i husarrest i juli 2018 – «av menneskelige hensyn».

les også De glemte diktaturene

Etterforskerne fant at pengene blant annet var brukt til luksusleiligheter i Moskva, Paris og Saint-Tropez, og et hotellkompleks ved Svartehavet.

Tirsdag dukket hun altså opp i lokale medier igjen. Myndighetene i Tasjkent var lei over at hun hele tiden brøt reglene for husarresten, og valgte å sette henne i et vanlig fengsel, en straffekoloni.

Så torsdag kom ryktene i sosiale medier om at hun hadde begått selvmord, fordi hun ble hånet av de andre fangene. Karimova er tidligere omtalt som Usbekistans mest forhatte person.

les også Statlig usbekisk TV: Usbekistans diktator er død

Men sent torsdag benektet riksadvokaten i Usbekistan disse opplysningene.

– Det har ikke vært noe selvmord eller forsøk på selvmord, het det i uttalelsen.

– Gulnara Karimova fortsetter å sone på normal måte.

På Twitter anklager hennes sveitsiske advokat Grégoire Mangeat usbekiske myndigheter for å «fortsette å utsette henne for psykologisk og fysisk press for å tvinge henne til å trekke tilbake sine klager og overgi sine rettigheter og eiendom i Sveits».

Myndighetene i Usbekistan har beregnet at Karimova har stjålet nesten to milliarder dollar (17,5 milliarder kroner) fra landet sitt.