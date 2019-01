PÅGÅENDE REDNINGSARBEID: Spanske redningsmannskaper med anleggsmaskiner forsøker å grave seg ned ved siden av den over 100 meter dype brønnen som toåringen Julen Rosello falt ned. Foto: ON NAZCA / REUTERS

Under én meter unna toåring fanget i brønn

Det er gått tolv dager siden Julen falt ned i en over 100 meter dyp brønn utenfor Málaga i Spania. Nå er redningsmannskaper nære ved å nå frem til gutten.

Publisert: 25.01.19 18:39

Et hundretalls personer har jobbet på spreng dag og natt for å komme ned til den lille gutten, men underveis har redningsmannskapene møtt på flere problemer.

Fredag begynte arbeidet med å bore en rundt 70 meter vertikal tunnel parallelt med brønnen, men på grunn av komplikasjoner måtte de legge om taktikken og fylle brønnen med ny, fin jord som de så har drillet seg ned gjennom på nytt.

Ifølge El Pais sa talsperson Jorge Marín for politistyrken Guardia Civil i 12-tiden fredag at det var 1,5 meter som sto igjen mellom dem og gutten. Fredag kveld kommer det ulike meldinger om hvor nærme redningsarbeiderne er ved å nå inn til Julen.

Ifølge den spanske avisen ABCs journalist på stedet skal redningsarbeiderne kun være 85 centimeter fra hvor han befinner seg. El Pais’ journalist på stedet, melder at det er rundt 70 centimeter igjen til de når fram.

Tre redningshelikoptre fra forskjellige steder i Spania har bidratt i redningsarbeidet, og seks eksperter har vært med.

Ingen livstegn

Den lille gutten forsvant 13. januar da han var på besøk hos noen familiemedlemmer. Julen var ute og lekte med sin tre år gamle kusine, da flere i familien skal ha sett at han falt ned i brønnen. Til å begynne med skal det ha kommet gråtelyder fra brønnen, men etter dette har det vært helt stille.

Brønnhullet er bare 20–30 centimeter bred, og for trangt til at noen kan ta seg ned i det. Jord og stein har rast ned og delvis tettet det smale hullet. Dette skjedde trolig da gutten falt ned.

En talsmann for politiet i Malaga-provinsen fastholdt onsdag at det fortsatt er håp om å finne toåringen i live, selv om det ikke er registrert livstegn på over en uke.

– De som arbeider her risikerer livet i den tro at han fortsatt er i live og at de vil lykkes med å hente ham levende opp. Dersom det ikke hadde vært tilfelle, hadde de ikke jobbet under slike forhold, sa Bernardo Molto.