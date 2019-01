FALT NED: Julen Rosello (2) falt ned i denne brønnen 13. januar. Natt til 26. januar ble han lokalisert og bekreftet omkommet. Foto: BRANNVESENET I MALAGA

Spania: Julen (2) funnet død i brønn

UTENRIKS 2019-01-25T17:39:10Z

Nesten to uker etter at Julen (2) falt ned i en brønn i Spania, klarte redningsarbeidere å komme frem til ham. Politiet bekrefter at den lille gutten er død.

Publisert: 25.01.19 18:39 Oppdatert: 26.01.19 03:25

Saken oppdateres!

– Til tross for stor innsats fra mange mennesker, var det ikke mulig. Våre dypeste kondolanser går til familien, tvitrer politienhteen Guarda Civil .

Ifølge El Pais har redningsarbeider brukt 300 timer på å finne Julan (2), som falt ned i en over 100 meter dyp brønn for 13 dager siden.

Natt til lørdag kom meldingen om at de klokken 01.25 hadde lyktes i å komme frem til stedet hvor de antok at Julen lå.

På Twitter strømmer kondolansene inn under emneknaggen #DEPJulen.

72 meter under bakken

Et hundretalls personer har jobbet på spreng dag og natt for å komme ned til den lille gutten, men underveis har redningsmannskapene møtt på flere problemer.

Arbeidet med å bore en rundt 70 meter vertikal tunnel parallelt med brønnen begynte forrige fredag, men på grunn av komplikasjoner måtte de legge om taktikken og fylle brønnen med ny, fin jord som de så har drillet seg ned gjennom på nytt.

Ifølge El Pais sa talsperson Jorge Marín for Guardia Civil i 12.00-tiden fredag at det var 1,5 meter som sto igjen mellom dem og gutten.

Et hundretalls personer har jobbet på spreng dag og natt for å komme ned til den lille gutten, men underveis har redningsmannskapene møtt på flere problemer.

Redningsarbeiderne detonerte fredag kveld en mikro-sprengladning for å komme seg forbi en hindringer de støtte på på vei inn mot gutten, noe som måtte gjennomføres med stor sikkerhet og presisjon.

Ifølge LaVanguardia og spanske ABC var redningsarbeiderne ferdige med sprengningsarbeidet like etter klokken 23.00, og de begynte å ta seg inn mot gutten.

Ingen livstegn

Julan forsvant 13. januar da han var på besøk hos noen familiemedlemmer. Han var ute og lekte med sin tre år gamle kusine, da flere i familien skal ha sett at han falt ned i brønnen.

Til å begynne med skal det ha kommet gråtelyder fra brønnen, men etter dette har det vært helt stille.

Brønnhullet er bare 20–30 centimeter bred, og for trangt til at noen kunne ta seg ned i det. Jord og stein har rast ned og delvis tettet det smale hullet. Dette skjedde trolig da gutten falt ned.

En talsmann for politiet i Malaga-provinsen fastholdt onsdag at det fortsatt var håp om å finne toåringen i live, selv om det ikke er registrert livstegn på over en uke.

– De som arbeider her risikerer livet i den tro at han fortsatt er i live og at de vil lykkes med å hente ham levende opp. Dersom det ikke hadde vært tilfelle, hadde de ikke jobbet under slike forhold, sa Bernardo Molto.