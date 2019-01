JUSTISMORD: I 30 år, hvorav 19 i fengsel, insisterte Huwe Burton (46) på at han var uskyldig dømt for drapet på sin mor. Torsdag forrige uke ble dommen opphevet. Her snakker han med reportere i retten i Bronx, New York, etter å ha blitt renvasket. Foto: Jennifer Peltz / TT NYHETSBYRÅN

Uskyldig dømt for å ha drept sin mor

Han var 16 år da han tilsto drapet på sin egen mor i 1989 og satt 19 år i fengsel. I forrige uke ble Huwe Burton endelig trodd på at tilståelsen var fremtvunget.

New York- mannen Huwe Burton (46) kjempet mot tårene da det torsdag forrige uke ble klart at han var feilaktig dømt for drapet på sin egen mor for 30 år siden – et drap han sonet 19 år i fengsel for før han ble prøveløslatt i 2009.

– Det har vært en lang, lang reise, og jeg er takknemlig for at vi har nådd målet, sa Huwe Burton (46) ifølge New York Times.

– Jeg står her for den 16 år gamle gutten som ikke hadde noen til å beskytte seg, og de voksne beskyttet ham ikke.

Tilsto etter timevis i avhør

Utpå kvelden 3. januar 1989 kom 16 år gamle Huwe Burton hjem fra kjæresten, som han hadde vært på besøk hos etter skolen. I leiligheten i Bronx, New York, fant han moren sin, sykepleieren Keziah Burton, drept.

Den 59 år gamle kvinnen var knivstukket to ganger i nakken og en telefonledning surret rundt det høyre håndleddet. Faren Raphael var bortreist, og 16-åringen ringte selv nødtelefonen.

To dager etter tilsto gutten å ha knivstukket moren. I en artikkel i New York Times fra 7. januar 1989 uttalte politiet at bakgrunnen for drapet var en krangel: Moren nektet å gi sønnen penger slik at han kunne betale en kokainselger. Han knivstakk henne og forsøkte deretter å få det til å se ut som at moren hadde blitt ranet og voldtatt.

– Han kom fra en ordentlig, hardtarbeidende familie. Dette er bare nok et drap på grunn av kokain, uttalte etterforskningslederen ifølge avisen.

Da 16-åringen tilsto, hadde han blitt avhørt i timevis. Nå sier påtalemyndigheten at tilståelsen hans var tvungen.

Ble endelig trodd

Huwe Burton trakk tilståelsen raskt, og den var ifølge New York Times heller ikke i overensstemmelse med bevisbildet på åstedet. Ifølge CBS sa 16-åringen også at han aldri hadde brukt kokain.

Men juryen trodde ikke på ham. Han ble dømt for drap i 1991 og satt fengslet i nesten 20 år før han ble løslatt på prøve i 2009.

Torsdag forrige uke trodde en dommer endelig på den nå 46 år gamle drapsdømte mannen, som hevdet at tilståelsen var fremtvunget. Dommen ble opphevet, Huwe Burton endelig renvasket – og justismordet et faktum.

Det var påtalemyndigheten i Bronx som sammen med The Innocence Project , en organisasjon som jobber for å få renvasket og løslatt uskyldig dømte, som frembrakte nye bevis i saken. Bevisene tydet på at det var noen andre enn Keziah Burtons sønn som drepte henne – og at etterforskerne hadde brukt manipulerende avhørsteknikker for å få 16-åringen til å avgi en falsk tilståelse.

– Huwe Burton er et ekstraordinært menneske. Urettferdigheten han har opplevd er utenkelig – å bli dømt for å ha drept sin mor, som han forgudet, uttalte advokat Susan Friedman hos The Innocence Project ifølge ABC7 New York .

Dommer: Systemet sviktet ham

Da dommer Steven L. Barrett i ankedomstolen i Bronx, New York, opphevet dommen, hadde det gått litt over 30 år siden han ble pågrepet for å ha drept sin mor.

Selv om han hadde levd i frihet de siste ti årene, var det tungt å bære på en feilaktig dom for å ha drept sin egen mor, uttalte Burton ifølge CBS .

– Å få høre en offentlig erkjennelse av det som ble gjort mot meg ... Da blir jeg litt emosjonell. Det føles som om en byrde er løftet fra skuldrene mine – i full offentlighet.

Dommer Barrett sa at det var en tragedie at Burton tilbrakte omtrent 20 år i fengsel for en forbrytelse han ikke begikk.

– Jeg sier unnskyld på vegne av et system som sviktet ham.

Nabo kjørte rundt i familiens bil

Under høringen kom det frem at det eneste som manglet fra leiligheten etter drapet, var nøklene til familiens Honda. Bilen var også borte. En uke etter at 16-åringen tilsto drapet, stoppet politiet naboen til familien Burton etter at han hadde kjørt på rødt lys.

Bilen han kjørte rundt i, var familien Burtons Honda. Den hadde blitt rapportert stjålet etter drapet.

Naboen sa til politiet at han hadde hjulpet 16-åringen med å dekke over drapet, men at han ikke hadde medvirket, ifølge New York Times. Han døde før rettssaken mot Huwe Burton – en rettssak hvor politiet ifølge avisen beskrev den uskyldige gutten som en hjerteløs, kaldblodig morder.