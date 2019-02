SKJOLD: Politi-styrker foran Eiffel-tårnet tidligere i dag. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Demonstrant mistet halve hånden i Paris

De voldsomme konfrontasjonene mellom politiet og «de gule vestene» fortsetter i Frankrike. En demonstrant mistet fire fingre utenfor den franske nasjonalforsamlingen.

Fransk politi skal ha brukt en såkalt «flash-ball grenade», et ikke-dødelig våpen oppfunnet av en fransk våpenprodusent. Mannen som ble truffet var en fotograf, ikledd gul vest, som tok bilder av andre demonstranter, forteller øyenvitnet Cyprien Royer til nyhetsbyrået AFP.

– Politiet skulle spre folkemengden, da han ble truffet av en granat i leggen. han ville dytte den vekk så den ikke gikk av ved beinet sitt, men så eksploderte den da han tok i den, sier vitnet.

– Vi la ham til den ene siden og tilkalte helsepersonell. Det så ikke pent ut, han mistet fingrene, fortsetter han.

For 13. lørdag på rad holdt protestbevegelsen som kaller seg de gule vestene, demonstrasjoner mot regjeringen i Frankrike , skriver NTB.

Mange demonstranter marsjerte fredelig gjennom Champs-Élysées, men noen maskerte aktivister prøvde å velte sperringene utenfor parlamentet. Politiet brukte batonger og tåregass for å spre folkemengden, og noen av demonstrantene kastet gjenstander mot opprørspolitiet.

Politiet rykket inn for å hindre folk i å velte sperringene, og har bekreftet at en person mistet fire fingre under tumultene.

Kan ikke bekrefte granat

Politiet kan ikke bekrefte meldinger i franske medier om at mannens hånd ble sprengt i stykker av en type granat som opprørspolitiet bruker til å spre uregjerlige folkemengder.

Ambulansepersonell ga førstehjelp til den skadde demonstranten, som ble brakt til sykehus. Innen lørdag ettermiddag var ti demonstranter pågrepet etter at det brøt ut basketak med politiet.

Hundretusenvis har protestert i franske gater de siste tre månedene mot president Emmanuel Macrons regjering. Oppmøtet har falt kraftig siden nyttår, og de gule vestenes bevegelse omtales som politisk splittet og har ikke utpekt noen leder.

VÆPNET: Opprørspoliti står klare med tåregass-skytere i Paris. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI / AFP

Macron lover dialog

Lørdag demonstrerte drøyt 12.000 i flere franske byer, viser innenriksdepartementets anslag tidlig på ettermiddagen. De største protestene fant sted i Paris.

Macron har svart på protestene med å innfri noen krav og satt i gang en nasjonal politisk dialog. De siste meningsmålingene viser at Macrons oppslutning har økt noe.

En fersk YouGov-måling blant drøyt 1.000 respondenter viser samtidig at to av tre franskmenn fortsatt støtter de gule vestene.