USA advarer mot Huawei: Erna Solberg vil ikke la seg presse

MÜNCHEN (VG) Statsminister Erna Solberg vil ikke la press fra USA avgjøre om Huawei og kinesisk teknologi kan få kontrakter i det norske telenettet.

USAs visepresident Mike Pence kom lørdag med nye og sterke advarsler mot at NATO-land velger Huawei som leverandør av teknologi.

– Kinas sikkerhetsmyndigheter har tilgang til alle data som går gjennom nettverk som de leverer, sa Mike Pence i en tale på sikkerhetskonferansen i München.

– Vi ber alle våre allierte være årvåkne om sine sikkerhetssystemer, la visepresidenten til.

Frykter spionasje

Frykten for at Huaweis investeringer i strategisk viktig infrastruktur, som det nye 5G-nettet kan åpne døra for kinesisk spionasje i vestlige land, har fått president Donald Trumps nærmeste medarbeider til å advare i harde ordelag.

I Norge er det foreløpig ikke avklart hvem som får bygge ut 5G-nettet, og avgjørelsen ligger til slutt i teleselskapene, blant annet Telenor, som eier nettet.

Huawei har konsekvent avvist at Kina kan spionere gjennom teknologi fra selskapet.

Gjør egne vurderinger

Men statsminister Erna Solberg er klar på at hun og den norske regjeringen ikke vil la seg presse:

– Vi har ikke noen reaksjon på USAs press. Vårt utgangspunkt er våre egne sikkerhetspolitiske vurderinger, sier Solberg til VG i München.

Hun viser til at den nye sikkerhetsloven gir regjeringen mulighet til å påvirke selskapenes valg av leverandør.

– Hvordan loven skal brukes og på hvilken måte vi skal regulere, er vi ikke ferdig med å vurdere, sier hun.

På spørsmål om det er vanskeligere for Norge å si nei i frykt for igjen å havne i fryseboksen i Kinas øyne, sier Erna Solberg at det viktigste er å ta vare på egen sikkerhet.

Truer med mottiltak

USAs utenriksminister Mike Pompeo har vært enda tydeligere i sine advarsler mot Huawei:

Under et besøk i Ungarn sa Pompeo at det vil være vanskeligere for USA å samarbeide om sikkerhet med land som velger kinesisk teknologi.

– Vi må forklare landene om muligheter og risiko ved å velge deres utstyr, sa Pompeo.

Men Erna Solberg sier at amerikanske advarsler ikke er en del av den norske vurderingen.

– Det er ikke USA som er snurrepunktet for denne diskusjonen. Det er vår egen vurdering av sikkerhet, sier Solberg.

Også PST-sjef Benedicte Bjørnland har advart mot den kinesiske telegiganten.



Økt Iran-press

Mike Pence kom også med en tydelig kritikk av EU og landene i Europa som støtter opp under atomavtalen med Iran. USA under Donald Trump har brutt ut av denne avtalen og innført sanksjoner.

– Våre europeiske partnere må slutte å undergrave amerikanske sanksjoner mot Iran. De må trekke seg fra atomavtalen og slutte seg til oss for å øke presset mot Teheran, sa Pence.

Heller ikke her får han støtte fra den norske statsministeren:

– Vi står bak Iran-avtalen. Vi mener at den fortsatt følges opp av Iran. Vi mener avtalen er viktig, sier Solberg.