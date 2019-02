KOM INGEN VEI: Utenriksminister Sergei Lavrov benektet både brudd på INF-avtalen og jamming av GPS-signaler i Finnmark, da han møtte NATO-sjef Jens Stoltenberg i Munchen fredag. Foto: NATO

Stoltenberg etter ny russisk benektelse: Frykter at atomavtalen faller sammen

MÜNCHEN (VG) Russland gir ikke en tomme til NATOs krav om å vende tilbake til atomvåpen-forbudet i INF-avtalen. Russland avviser at de bryter avtalen, ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Russland nekter fortsatt, sier Stoltenberg etter at han Russlands utenriksminister Sergei Lavrov under sikkerhetskonferansen i München fredag ettermiddag.

På spørsmål fra VG om han er i ferd med å gi opp anstrengelsene for å få Russland til å etterleve INF-avtalen, svarte Stoltenberg:

– Det er svært viktig at Russland kommer tilbake og respekterer avtalen. Men å gi opp nå og si at den er umulig å redde, ville være feil. Så lenge det er et tidsvindu for det, og vi har seks måneder, vil vi fortsette å ta det opp med Russland, som allianse, og direkte fra blant annet USA, sa NATO -sjefen.

Ikke naive

Stoltenberg la til at avtalen kan falle sammen senere i år, og at NATO også har startet planlegging for en verden uten avtalen som forbyr mellomdistanseraketter med atomvåpen på bakken i Europa.

– Vi kan ikke være naive. Det er en fare for at avtalen er borte om seks måneder, sier han.

Benekter GPS-jamming

Stoltenberg tok også opp forstyrrelsene av GPS-signaler med den russiske utenriksministeren.

Norge, støttet av NATO, holder Russland ansvarlig for at GPS-signalene som sikrer navigasjon, blant annet for fly, vanskelig eller umulig fra Kola-halvøya under øvelsen «Trident Juncture» i Norge i fjor høst.

Jammingen rammet flytrafikken i Øst-Finnmark og i Finland.

På spørsmål om Lavrov beklaget dette, slo Stoltenberg ut med armene:

– Det er ikke hans stil, sier NATO-sjefen.

– De benekter at de er bak det. Men det er ingen tvil om at Russland sto bak jammingen av GPS-signaler. Det var tydelig både i Norge og i Finland. Dette er viktig for Norge, men også for andre NATO-allierte. Derfor er det viktig for oss, sier Stoltenberg.

Femte München-møte

Lavrov og Stoltenberg har hatt egne møter i München hvert år siden Stoltenberg ble generalsekretær i NATO. Dette var deres femte møte i München, og

– Jeg er tilhenger av dialog med Russland, sier Stoltenberg.

– Er tonen blitt hardere mellom NATO og Russland gjennom disse årene?

– Utenriksminister Lavrov og jeg har en ryddig og profesjonell tone. De møtene går greit. Men vi er dypt uenige om veldig alvorlige spørsmål.

– Finnes det noen eksempler på at Russland har gjort innrømmelser etter at du ble generalsekretær i NATO i 2014?

– Nei, vi er i en periode som er vanskelig. Det er få eksempler. Men vi har fått i gang igjen dialogen, etter at NATO Russland-rådet lå helt nede i to år. Så har vi fått på plass noen retningslinjer for forsvarlig adferd flysikkerhet i Østersjøen der det var farlige situasjoner, sier Stoltenberg.