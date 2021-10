KRITISERT: Janez Jansa, statsminister i Slovenia, har provosert flere europeiske parlamentarikere med en omstridt «tweet». Her fra en pressekonferanse under EUs Vest Balkan-møte i Ljubljana, Slovenia 6. Oktober.

EU fordømmer meldinger fra Slovenias statsminister som antisemittiske

Slovenias statsminister Janez Jansa beskylder flere EU-politikere for å være marionetter for den jødiske milliardæren George Soros. Det får EU og Nederlands statsminister til å reagere.

Av Eirik Wichstad

Slovenias statsminister Janez Jansa har gjort seg til midtpunkt i en Twitter-feide mellom flere europeiske toppolitikere, deriblant Nederlands statsminister Mark Rutte.

Reaksjonene strømmet til etter at Slovenias statsminister delte en omstridt høyreorientert konspirasjonsteori fra sin Twitter-profil.

Sendte delegasjonen hjem

De siste dagene har åtte europaparlamentarikere besøkt Slovenia for å blant annet se nærmere på mediefriheten i landet, ifølge AP News.

Ifølge en rapport utført av Europarådet, har det det i de senere år funnet sted en «påfallende forverring av mediefriheten» i Slovenia.

Jansa har selv blitt beskyldt for å henge ut journalister som skriver kritiske saker om ham.

Den slovenske statsministeren avviser på sin side beskyldningene og hevder at det derimot er de slovenske mediene som er imot ham og hans parti, det høyreorienterte Slovenias demokratiske parti.

Torsdag avbrøt han oppdraget til delegasjonen fra Europaparlamentet og delte en tweet hvor tidligere og nåværende EU-politikere er avbildet under teksten «13 av de 226 kjente Soros-marionettene i EU-parlamentet».

Det opprinnelige innlegget er senere blitt fjernet.

– Kan gå utover samarbeidet

Det fikk flere EU-topper til å reagere. David Sassoli, formann for Europaparlamentet, skrev på samme plattform at den slovenske statsministeren «øyeblikkelig må innstille provokasjonene mot medlemmene av EU-parlamentet».

– Angrep på medlemmer av dette parlamentet er også et angrep på europeiske borgere, skrev David Sassoli og tilføyde at det kan komme til å gå utover samarbeidet med Slovenia, som dette halvåret har formannskapet i EU og dermed ansvaret for forhandlingene i EU.

REAGERER: Mark Rutte kaller tweeten fra Jansa for «smakløs» og fordømmer budskapet. Her forlater han WEUs Vest Balkan-møte 6. oktober.

Nederlands statsminister Mark Rutte kvitterte med følgende melding på Twitter:

– Smakløs tweet fra Janez Jansa vedrørende europaparlamentarikerne. Jeg fordømmer det på det kraftigste, skriver han.

Jansa svarte med å oppfordre Rutte til å «ikke kaste bort tiden med ambassadører og mediefrihet i Slovenia» og i stedet «beskytte deres egne journalister fra å bli drept på gatene».

Med dette refererer han tilsynelatende til mordet på krimjournalisten Peter R. de Vries i Amsterdam 7. juli i år.

EU tar avstand

Innlegget til Jansa, hvor han beskylder EU-politikere for å være styrt av Soros, har fått kritikk for å være preget av antisemittiske undertoner.

EU gjentok fredag at antisemittisme «har ingen plass» i unionen, melder AP News.

Den ungarsk-amerikanske milliardæren Soros, som er jødisk, har i lengre tid vært utsatt for antisemittiske angrep og konspirasjonsteorier.

– Sosiale medier burde være en plass for konstruktiv og respektfull debatt, sa talsperson for rettssikkerhet i Den Europeiske kommisjonen, Christian Wigand.

– Det skal ikke være en plass for personangrep mot individer, det være seg private eller offentlige figurer, hvilket var tilfelle med tweeten du nevnte, uttalte Wigand til nyhetsbyrået AP.

Han la til at «antisemittisme ikke bare er en trussel mot jødiske samfunn, men også mot et åpent og mangfoldig samfunn».