«POSTMESTER»: 74 år gamle John C. Ashton hadde en liten rolle som postemester ved en øde utpost i westernfilmen «Rust». Nå er produksjonen lagt på is.

John (74) skulle spille i Baldwins film: − Fikk beskjed om at vi måtte avlyse

SANTA FE/OSLO (VG) – Jeg skulle ønske forholdsregler ble tatt, slik at dette ikke skjedde, sier skuespiller John C. Ashton til VG.

– Men jeg vet ikke hva som skjedde. Det må sheriffen finne ut av, sier Ashton. Han skulle egentlig spille rollen som postmester ved en øde utpost i westernfilmen «Rust».

VG møter Ashton i det ørkenaktige landskapet utenfor Bonanza Creek Ranch hvor innspillingen av hans scener var planlagt søndag. Den ble det ikke noe av, etter at stjerneskuespiller Alec Baldwin torsdag avfyrte et rekvisittvåpen på settet til filmen.

Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42), og skadet regissøren. Baldwin skal ha fått våpenet av en assistent, som i uvitenhet skal ha sagt det ikke var ladd.

– Han må være i fryktelig stand, etter at noe sånn skjer med ham. Jeg er sikker på at han kjenner en dyp fortvilelse. Jeg kjenner ham ikke, men jeg ser for meg at han må være det, sier skuespiller John C. Ashton.

– Kan du se for deg at han fortsetter som skuespiller etter noe slikt?

– Vi er jo i følelsesbransjen, så ja, jeg kan se for meg det. Men ikke dagen etter, han trenger nok som hvem som helst annen tid til å få ro, svarer han.

Angivelige sikkerhetsproblemer

Ashton har spilt en rekke mindre roller i ulike filmer og TV-serier. Blant annet hadde han det han beskriver som en «bitteliten» rolle i «Breaking Bad» hvor han i én episode spilte rollen som mekanikeren Ben.

Søndag skulle han spille inn sine scener i filmen, men han var allerede torsdag på vei til ranchen i Santa Fe for å prøve på kostyme. I bilen ble han oppringt av en kostymearbeider.

– Jeg kjørte hit fra Denver i Colorado. Så fikk jeg telefonen om at vi måtte avlyse, fordi det hadde vært en ulykke på settet.

Informasjonen han får videre om hva som har skjedd på ranchen – og hva som skjer videre med filmen – får han som alle andre gjennom media.

SEN START: Etter 45 år som journalist i en rekke amerikanske aviser, tok Ashton som kvasipensjonist opp skuespilleryrket.

Ett av oppslagene han har merket seg, er beskrivelser arbeidere på settet ifølge Los Angeles Times har kommet med om sikkerheten på settet i forkant av ulykken.

Fagorganiserte, anonymiserte kilder LA Times har snakket med hevder produksjonen tok snarveier for å kunne fortsette å filme.

– Det var problem under avfyring av våpenet to ganger lørdag og en gang forrige uke, sier kilden til avisen og la til at det var mangel på sikkerhetsmøter på settet.

– Du vet, jeg har ikke tenkt ordentlig over hva jeg skal føle rundt sikkerhet i fremtiden. Det er trist og fælt det som skjedde, og jeg skulle ønske forholdsregler ble tatt slik at det ikke skjedde, sier Ashton.

Men hva som hendte mener han å vite for lite til å mene noe om.

– Det kan jeg ikke si noe om. Jeg har ikke tenkt stort over det, fordi jeg ikke har så mye å gå på.

Foto: Roberto E. Rosales / The Albuquerque Journal

Nabo så helikopter

Sheriffen har bekreftet at Alec Baldwin, medprodusent og hovedrolleinnehaver, var den som avfyrte skudd. I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede».

Hutchins ble fraktet fra stedet i helikopter, men livet hennes sto ikke til å redde.

– Det er vanligvis ganske stille her, generelt sett, sier nabo til ranchen, Bob Burtis, til VG. Han så helikopteret dagen Hutchins ble skutt, men antok først at det tilhørte en filminnspilling.

NABO: Bob Burtis tok sykkelen ned til Bonanza Creek Ranch da han hørte hva som hadde skjedd, dagen etter tragedien på filmsettet.

I tillegg til ranchen hvor «Rust» ble spilt inn, er det et annet populært filmsett lenger opp i åsen, forteller han. Noen år kan det spilles inn opptil et par filmer i området, mens det andre ganger kan være dødt i et par år, forklarer han.

Han tok sykkelen ned til ranchen da han hørte om saken.

– Jeg hørte ingenting om dette før i dag tidlig, da jeg leste om det i avisen. Jeg synes det er trist. En fryktelig sak, sier han.

Dette har skjedd:

Cirka klokken 14.00 amerikansk tid får politiet nødtelefonen fra filmsettet.

Halyna Hutchins og regissør Joel Souza (48) er truffet. Ifølge kilder til TMZ treffes han i kragebenet.

Både han og Hutchins sendes til sykehus. Hun ble fraktet med helikopter til universitetssykehuset i New Mexico, men livet sto ikke til å redde.

forrige

Foto: Erlend Ofte Arntsen

Souza fikk behandling for skadene ved et annet sykehus i New Mexico. Flere medier melder at han er utskrevet.

Ifølge fagforeningen IATSE skal våpenet ha inneholdt skarp ammunisjon. Det skriver Indie Wire som referer til mailen fagforeningen skal ha sendt til sine medlemmer.

Politiet har ikke gitt kommentarer til dette, utover at de undersøker hvordan våpenet kunne avfyres, og hva slags ammunisjon som eventuelt ble brukt.

I mailen understrekes det at den som var ansvarlig for rekvisitter ikke var medlem i fagforeningen.

Sheriffkontoret skriver i en e-post til VG at Alec Baldwin og andre vitner er avhørt av etterforskere, men at ingen personer så langt er siktet eller pågrepet.