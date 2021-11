INNSAMLINGSGIGANT: USAs forrige president, Donald Trump, samler inn rundt ti millioner kroner per uke, ifølge The Washington Post.

Slik tigger Trump om penger flere ganger daglig

Løfter, advarsler og tidsfrister er blant virkemidlene som Donald Trump og hans team benytter seg av for å samle inn penger. Mer og mer tyder på at han vurderer å stille til gjenvalg i 2024.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«President Trump trenger deg for å knuse vårt månedsslutt-mål», står det i én e-post. «Jeg vil at du skal bli vår giver nummer én million», skriver Trump i en annen.

«Landet vårt forgiftes av de millionene med mennesker som strømmer inn over grensen vår. Mange er kriminelle fra fengsler som tømmes i andre land», advarer han i en tredje e-post.

Også i den e-posten bes det om penger. I dette tilfellet penger til å trygge grensene og «fullføre muren». Trump hevder at USA ikke hadde disse problemene da han var president.

Lokker med Trump-kort

«Hvis vi ikke løser presidentvalgjukset i 2020 (som vi grundig og beviselig har dokumentert), kommer ikke republikanerne til å stemme i 2022 eller 2024. Dette er det aller viktigste for republikanerne», skriver Trump i en fjerde e-post.

TRUMP-KORT: En av e-postene lokker med et Trump-kort dersom vi gir minst 45 dollar til Donald Trump.

I løpet av den siste helgen i oktober ble det sendt ut minst 30 e-poster som dette, fra enten Donald J. Trump eller Save America, som er hans «PAC» (politisk handlingskomité). Ytterligere 17 e-poster kom 1. november.

I den ene e-posten fra Save America, med rådgiver Kimberly Guilfoyle som avsender, blir vi fortalt at «Trumps beste supportere» har skaffet seg det offisielle Trump-kortet, som vi også kan få «dersom vi gir minst 45 dollar innen midnatt». Hun lover at hun skal gi Trump en oppdatert liste over alle som har Trump-kortet.

– Det høres veldig typisk ut for Trump. Han har bestandig sendt ut masse e-poster. Det er kalkulert. At det er såpass mange nå, gir inntrykk av at han tenker på å stille til neste valg, sier Jennifer Leigh Bailey, amerikansk professor i statsvitenskap ved NTNU, til VG.

At det nå, høsten 2021, er så langt unna presidentvalget i 2024 – er det amerikanske Todd Landman, som er professor i statsvitenskap ved universitetet i Nottingham, stusser mest på.

– Det er for tidlig å samle inn penger til en presidentvalgkamp, men hvis det handler om penger til å få hjelp med juridiske kamper, er dette sannsynligvis lovlig, sier Landman.

850 millioner kroner på bok

The Washington Post skriver at denne aggressive kampanjen tidvis irriterer Trump, fordi han mottar klager på den fra venner, men han liker også resultatet: Mer penger.

Siden han forlot Det hvite hus, har Trump ifølge avisen regelmessig samlet inn mer enn én million dollar per uke, ofte nærmere to millioner, på aggressive kampanjer på SMS, e-poster og annonsering. I norske kroner blir dette mellom 8,5 og 17 millioner.

Trump dro inn enda mer rett etter valget i november 2020. I løpet av de første 3–4 ukene etter nederlaget mot Joe Biden, hentet Trump inn over 1,5 milliarder kroner, ifølge både CNN og The Washington Post.

Da hans PAC rapporterte inn til myndighetene hvor mye penger som var blitt samlet inn første halvår av 2021, hadde Trump-leiren mer enn hundre millioner dollar tilgjengelig, noe som tilsvarer rundt 850 millioner norske kroner.

– Valgkamper i USA er blitt dyrere og dyrere, med tanke på kostnadene til annonsekjøp, stab, folkemøter, aktiviteter i sosiale medier og andre ting. Hvis han bestemmer seg for å stille, kommer han til å trenge dette og enda mer, sier Landman til VG.

PROFESSOR: Todd Landman er fakultetsleder og underviser i statsvitenskap ved Nottingham University.

Trump har angivelig brukt lite penger på å bevise at det forekom juks ved forrige valg, selv om dette er et av de argumentene han oftest kommer med for å få supportere til å gi ham penger.

– De betaler ikke for valggjennomganger. De vil at andre betaler for det. Han samler bare inn penger for å ha en svær pengereserve, sier en republikaner anonymt til The Washington Post.

– Det som er annerledes med Trump, er hvor mye penger han har samlet inn og den villedende måten han skaffer pengene på, sier Brendan Fischer, som er reformdirektør ved Campaign Finance Legal Center, til The Washington Post.

«Jeg stiller!»

USAs lovverk forbyr Trump fra å bruke de innsamlede pengene på en ny presidentvalgkamp, men så lenge han ikke har annonsert at han stiller til valg igjen, kan disse pengene brukes som under en vanlig valgkamp: Til å lønne ansatte, til å finansiere folkemøter og politiske reiser.

Ifølge The Washington Post har Trump derfor latt seg overtale til å utsette å offentliggjøre at han stiller som kandidat igjen i neste presidentvalg. På den måten kan han også distansere seg dersom Republikanerne ikke vinner tilbake Representantenes hus eller Senatet i mellomvalget neste år.

Avisen opplyser at anonyme kilder nær Trump forteller at han internt har uttalt «Jeg stiller!» flere ganger.

– Det ser mer og mer sannsynlig ut at han vil stille ved neste presidentvalg, istemmer Landman.

Det tror også Bailey.

– Jeg har en mistanke om at han noen ganger helst vil samle inn penger bare for å samle inn penger, men han kan ikke akseptere at han tapte i 2020, så det kan tenkes at han føler at han må stille til valg og at han må vinne. Det er mer en psykologisk vurdering, men ja, jeg tror at han stiller, sier hun.

Bruker Facebook tross utestengelsen

Trump-leiren samler også inn penger på andre måter. Den forrige presidenten er i full sving med folkemøter. De siste månedene har han vært i Florida, Arizona, Alabama, Georgia og Iowa, og to nye folkemøter er planlagt i Georgia.

I tillegg bruker han annonser for å nå ut til potensielle pengedonorer.

Selv om Donald Trump er utestengt fra Facebook og Instagram frem til minst januar 2023, for kommentarene han ga i forbindelse med angrepet på Kongressen 6. januar, har han funnet en bakvei frem til sine supportere på Facebook.

Hans politiske handlingskomité «Save America» har brukt mer enn 100.000 dollar per uke på Facebook-annonser den siste måneden. Mange av annonsene ber om donasjoner basert på villedende påstander om valgfusk ved forrige presidentvalg og generell støtte fordi «Trump er den ekte presidenten».

Facebook tillater disse annonsene fordi de ikke postes fra hans suspenderte konto og fordi annonsene ikke «snakker med Trumps stemme», sier en talskvinne for Facebook til The Washington Post.

– Utestengelsen gjelder kun Trump individuelt og ikke hans PAC. Facebook kan tjene betydelige summer på dette. Det er større spørsmål her, om mikromålretting mot Facebook-brukere og personvern, som har vært i overskriftene i det siste i både USA og Storbritannia etter vitnemålene til Facebook-varsleren Frances Haugen. Mange brukere er uvitende om hvordan deres private informasjon brukes til slike formål, avslutter professor Todd Landman.