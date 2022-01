Til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; til høyre den eldste, som har to barn.

Norske IS-søstre fengslet i Syria etter protester

To søstre fra Bærum er blitt overført fra Roj-leiren til et fengsel i Syria. Bakgrunnen for fengslingen er at flere kvinner forsøkte å skape et opprør til støtte for IS, får VG opplyst.

Av Nilas Johnsen , Mohammed Hassan og Kyrre Lien

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er kurdiske selvstyremyndigheter som har vedtatt straffesanksjonen. Det var NRK som først omtalte arrestasjonen av kvinnene.

VG får bekreftet fra en sentralt plassert kilde i kurdiske selvstyremyndigheter at de to kvinnene er blitt fengslet i forbindelse med en operasjon for å bedre sikkerheten i leiren.

– Operasjonen var som reaksjon på brudd på lover og regler implementert av selvstyremyndighetene for leiren. Etter å ha skapt splittelse, ropt IS-slagord og iverksatt opptøyer, ble flere kvinner flyttet fra leiren, står det i en uttalelse VG får tilsendt, fra en tjenestemann som ikke vil bli navngitt.

Kilden sier at kvinnene som ble flyttet til fengselet, etter hvert vil bli overført tilbake til Roj-leiren, etter at flere sikkerhetstiltak er iverksatt.

Om kvinnene fikk ta med sine til sammen tre barn til fengselet, eller om barna er blitt ivaretatt av andre, har VG ikke fått svar på.

VG møtte Bærum-søster i IS-leir: − Jeg angrer den dag i dag

VG har sendt en forespørsel til de kurdiske selvstyremyndighetene, men denne er ikke blitt besvart.

Dr. Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, har gjentatte ganger bedt norske myndigheter hente hjem de totalt fire norske kvinnene, med fire barn, som er i IS-leirene Roj og al-Hol.

Fra en kilde inne i leiren, får VG forklart at de fleste kvinnene som ble arrestert ikke deltok i opptøyene.

–Det var voldelige sammenstøt mellom kvinner og vakter. Mange kvinner ble arrestert i etterkant, for å avskrekke andre fra slik oppførsel. De fleste av dem som ble arrestert hadde ingenting med opptøyene å gjøre, og ble urettmessig fengslet. Jeg vet ikke noe om hvorfor søstrene ble arrestert, skriver kilden på en melding til VG.

Bakgrunn: Dette er de gjenværende IS-kvinnene