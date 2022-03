VENDER HJEM: Fredrik, som ikke vil at VG skal skrive etternavnet hans, står utenfor hotellet i Polen. Han tok bena fatt og dro fra treningsleiren dagen etter den ble angrepet av russere.

Fremmedkrigere reiser hjem: − Kaotisk og dårlig organisert

KRAKOW (VG) På et hotell nær flyplassen, venter en nordmann på å reise hjem igjen. Flere norske fremmedkrigere har valgt å dra fra Ukraina etter noen dager.

VG har snakket med flere norske fremmedkrigere, som overlevde angrepet på treningsleiren 13. mars. En av dem er Fredrik, som våknet av bombene og løp ut av bygningene for å søke dekning.

Han er ikledd en kamuflasjejakke av merket Nike, joggebukse, og han har en sigarett i hånden da VG møter ham på hotellet i utkanten av den polske byen Krakow.

Han har havnet i coronakarantene etter at han måtte teste seg da han kom fra grensen i Ukraina.

Fredrik ønsker bare fornavnet på trykk. Nordmannen bor et sted sør i Europa sammen med kjæreste og hund.

Nå reiser han hjem.

– Vi dro til en krig, så vi regnet med å bli bombet og skutt på. Det som var så ille, var at vi ikke fikk våpen. Heller ikke utstyr eller skuddsikre vester, sier Fredrik.

TAR EN BLÅS: Fredrik sier det polske folket er hjelpsomme med alt – en av dem skaffet sigaretter til ham når han ikke fikk gå ut av hotellet.

Kom uten plan

Han sier han ville verve seg til krigstjeneste i Ukraina fordi han følte seg unyttig da han fulgte nyhetene. Fordi han har tidligere militærtrening, tenkte han at dette var hans måte å bidra på.

Men han hadde ingen konkrete planer da han kastet seg på flyet til Polen. Der fikk han sove hos en polsk hjelpearbeider og ble senere kjørt over grensen og sendt inn til treningsleiren.

Den ukrainske fremmedlegionen er helt fersk. Nordmannen beskriver den som «amatørmessig».

– Det virket ikke som om det var en høy prioritet å få fremmedlegionen kampklar, det var mitt inntrykk at man omtrent ble kanonføde. Det var kaos, sier Fredrik.

Skrev under på kontrakt

Fremmedkrigere må skrive under på en kontrakt, der de offisielt blir en del av det ukrainske forsvaret. I kontrakten står det at de må bli til krigen er over.

Nordmannen forteller at det var mange forskjellige folk der: Svensker, dansker, finner og israelere. Det var folk som både hadde vært i krig og som ikke hadde noen erfaring.

– Den første natten var det en amerikaner som hoppet opp da flyalarmen gikk og begynte å hyle helt hysterisk.

Leiren angrepet

Natt til søndag 13. mars bombet russiske styrker søndag morgen treningsleiren utenfor Lviv. 35 personer ble drept og 134 såret, ifølge militæradministrasjonen i Lviv.

Dagen etter angrepet var han en del av en gruppe på 28 menn som valgte å reise ut av Ukraina.

– Det var veldig kaotisk og dårlig organisert. Da vi så at ukrainske militærpersonell pakket sammen og dro fra leiren, tenkte vi at hvis de stikker så stikker vi og, sier Fredrik.

Svenske Jesper Söder fortalte at han samlet fremmedkrigere fra de nordiske landene og dro til Polen. Mange fremmedkrigere valgte å slutte i legionen etter angrepet, og har ikke reist tilbake.

Like etter angrepet sendte Fredrik noen bilder til VG.

Fredrik sier det var uproblematisk å fortelle ledelsen at han ville dra, selv om han hadde skrevet under på kontrakten.

De gikk 15 kilometer mot Lviv og ble til slutt plukket opp av en buss.

Det var ikke angrepet på basen som fikk dem til å forlate krigen, sier Fredrik, men fordi det virket som de ikke hadde noen ordentlig plan for dem.

– Det var ikke fordi du ble redd, og angret på at du dro?

– Nei, ikke på den måten, jeg tenkte jo at jeg kanskje ikke kom til å komme hjem igjen. Det er virkeligheten med krig. Du kan ikke gå og tenke på det hele tiden heller, da vil du jo bli sprø.

AVSLUTTET OPPDRAGET: Han er skuffet over at han ikke fikk bidratt i krigen.

Manglet våpen

Fredrik beskriver at enkelte hadde fått utdelt et våpen, men uten ammunisjon. Andre hadde vært på skytetrening med våpen som viste seg å ikke virke.

– De sa det hver dag, «dere får våpen i morgen», det gjorde vi aldri. Det er ikke det at vi kan skyte ned bomber med våpen, men det har noe med følelsen av å kunne forsvare deg. Du må kunne lære deg å bruke våpenet også, sier Fredrik.

Han har forsøkt å få tak i noen av de som valgte å bli igjen i leiren, etter at han selv dro. Mobiltelefoner ble ødelagt og han har ikke hørt mer fra dem.

– Etter angrepet var det snakk om at de skulle sende folk til kamper i Kyiv, etter bare to dager med våpentrening og uten egne våpen. Det var galskap, sier nordmannen.

DRO: Kevin oppsøkte Georgian National Legion og ble sendt med en gruppe til Kyiv. Der var han i noen dager før han reiste hjem til Norge.

Reiste tilbake til Norge

VG møtte nordmannen Kevin da han var på vei til Ukraina. Han sier at han forsøkte å bli vervet til Georgian National Legion (GNL).

– Det var et rot alt sammen, jeg vil påstå det, sier Kevin, som nå er tilbake i Norge.

Han reiste sammen med en gruppe som møttes på veien til Ukraina. De kom fram til et mottakssenter for rekrutter til GNL, og ble bedt om å dra videre til Kyiv.

Der skulle de møte en representant, men de fikk aldri kontakt med personen.

– De har to kontrakter i legionen, den ene er for seks måneder og den andre gjelder så lenge krigen varer. Det kan jo bli 20 år. Vi skulle få lese kontraktene, men det fikk vi aldri. Jeg har fortsatt ikke sett kontrakten, sier Kevin.

Ifølge Kevin kom hans gruppe i en situasjon der de ble skutt på, av det de oppfattet som ukrainere. Deretter bestemte gruppen seg for å reise ut av Ukraina.

KORPORAL: Damien Magrou er norsk statsborger som jobbet som jurist i Ukraina da krigen startet. Nå er han korporal og talsperson for fremmedlegionen.

Korporal: – Ber om å få dra

Den norske juristen Damien Magrou er korporal og talsperson for den ukrainske fremmedlegionen.

– Flere fremmedlegionærer som overlevde angrepet har etterpå forlatt Ukraina. Har angrepet fått flere til å melde seg ut?

– Jeg skal være veldig forsiktig med å knytte det til en konkret hendelse, men vi har hele tiden noen som ber om å bli «discharged». Vi har såpass mange i legionen, at det vil til enhver tid være noen som ber om å få dra hjem, sier Magrou.

Ingen har fått avslag på en slik søknad, ifølge Magrou. Han sier at legionen har vært tilbakeholdne med å gi våpen før rekruttene var i en situasjon der de ville trenge det.

– Vi kan ikke gi ut våpen til folk vi ikke er sikre på, sier Magrou.

– Når dere ber utlendinger komme og kjempe for Ukraina, og sier at legionærer er et klart mål for russiske styrker, hvor bevisst er dere på å ivareta sikkerheten til de som kommer?

– Vi gjør alt vi kan for å ivareta sikkerheten til våre. Samtidig tror jeg alle forstår at Ukraina er et land i krig. De russiske styrkene har kapasitet til å utføre angrep overalt. I en krig er det ingen som kan garantere sikkerheten til noen.