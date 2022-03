NY TALE EN MÅNED INN: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har publisert en ny tale.

Zelenskyj til russerne: − Jeg er sikker på at mange er kvalme av deres lands politikk

President Volodomyr Zelenskyj henvender seg direkte til det russiske folk, og uttrykker bekymring for splittelse før møtene i Nato, EU og G7 denne uken.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har lagt ut en ny melding til folket sitt og verden, på dagen en måned etter at Russlands invasjon startet.

Der skriver han at Russlands krig ikke bare er en krig mot Ukraina, men mot frihet i hele verden. Han ber alle om å stå opp mot krigen.

– Vis hvor du står! Kom ut fra kontorene deres, fra hjemmene deres, fra skoler og universiteter. Kom ut i fredens navn. Kom med ukrainske symboler for å støtte Ukraina, for å støtte frihet, for å si ja til livet, skriver han.

Skriver til russerne

Han henvender seg direkte til det russiske folk, som han også har gjort tidligere.

– Jeg er sikker på at mange av dere er kvalme av deres lands politikk. Som blir kvalme av hva dere ser på TV. Kvalme av løgnene fra propagandistene på internett, skriver han og fortsetter.

– Propagandistene som er betalt av dine skattepenger. Som lyver om krigen, som blir betalt med dine skattepenger. Som gjør alle innbyggere i Russland fattigere. Fattigere for hver dag som går.

– Er det ikke dumt? Landet ditt skattelegger deg for å gjøre deg fattigere. For å isolere deg fra verden. For å gjøre det lettere for dem å kontrollere deg. Og gjøre det lettere for dem å sende deg ut for å dø, skriver presidenten.

Han skriver at Ukraina aldri har truet Russlands sikkerhet. Og at når Ukraina seirer så vil ikke heller russernes barn bli sendt for å dø i Ukraina.

SKUTT PÅ UNDER EVAKUERING: 13 år gamle Milena ble truffet av et prosjektil da hun forsøkte å evakuere fra den utbombede byen Mariupol øst i Ukraina.

– Derfor, russiske borgere som også er interessert i fred: Redd deres sønner fra krigen. Fortell sannheten om krigen. Og om du kan forlate Russland så de ikke kan ta skattepengene dine, gjør det.

Tror Russland driver påvirkning

Denne uken er USAs president Joe Biden i Europa, og det er svært viktige toppmøter i Nato, EU og G7. Den amerikanske presidenten er på plass for å styrke samholdet i vesten, og vise Ukraina full støtte.

President Zelenskyj uttrykker igjen skuffelse over at at Nato ikke innførte flyforbudssone i Ukraina, og over at landet ikke har mottatt våpen som trengs for å forsvare seg. Samtidig er han bekymret for at Russland vil forsøke å skape splittelse.

– Vi vet at Russland allerede har startet lobbykampanjen for deres interesser. Deres interesser som handler om krig. Vi vet de jobber sammen med sine partnere.

– Vi vil være sterkt representert på alle møtene. På disse møtene vil vil vi se: Hvem er venner, hvem er partnere og hvem som vil forråde oss for penger. (...) Sammen må vi hindre Russland fra å bryte ned noen i Nato, EU eller G7. Fra å bryte noen ned til å ta krigens side. Vi får se 24 mars.