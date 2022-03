SPIONANKLAGET: Tommy Olsen mener greske myndigheter motarbeider frivillige og hjelpearbeidere på Lesvos i Hellas. Han har selv opplevd å bli merket som spion, sier han.

Tommy ble selv anklaget for å være spion: Mener myndighetene har prøvd å skremme Knut Bry

En rekke hjelpearbeidere som har engasjert seg for flyktningene på de greske øyene har blitt møtt med anklager om spionasje fra myndighetene – senest nordmannen Knut Bry. – Dette er helt standard skremselstaktikk, sier aktivist Tommy Olsen.

Forrige mandag ble den norske fotografen Knut Bry løslatt fra varetekt.

Han er av greske myndigheter siktet for spionasje etter at han tok bilder av et militærfartøy ved havnen i Mytilene på den greske øya Lesvos.

Bry har i flere år reist til Lesvos for å bistå med frivillig arbeid i Moria-leiren, som å distribuere mat til flyktningene.

Tommy Olsen mener saken til Knut Bry føyer seg inn i et mønster for hvordan de greske myndighetene forsøker å motarbeide hjelpearbeidere på øyen.

– Dette er helt standard skremselstaktikk. De har bedrevet det i mange år, sier han.

Greske myndigheter avviser anklagene. Les deres kommentar lenger ned i saken.

Olsen leder organisasjonen Aegean Boat Report som overvåker og skriver om mennesker på flukt over havet mellom Tyrkia og Hellas.

De har tidligere skrevet saker om hvordan flyktninger som ankommer Hellas i båter fra Tyrkia har blitt nektet å søke asyl, og tvunget til å snu.

Det har ført til at han selv er blitt anklaget for å være spion av greske politikere, forteller han.

– Jeg kan ikke reise til Hellas. Reiser jeg dit blir jeg arrestert, sier Olsen.

Trekkplaster

I en rapport fra Human Rights Watch slås det fast at greske myndigheter bruker kriminaletterforskning for å trakassere og skremme organisasjoner som etterforsker overgrep mot migranter på grensen til Hellas.

Europakommisjonen har uttrykt bekymring for at det greske rettssystemet gjør det vanskeligere for sivilsamfunn som jobber med migranter og flyktninger å utføre arbeidet sitt.

Tommy Olsen mener de greske myndighetene ser på hjelpearbeiderne som et trekkplaster for flyktningankomster.

– Jo mer hjelp flyktningene får, jo flere kommer, tenker de. De tror på denne «pull»-faktoren, men det stemmer ikke, sier Olsen.

UTSATT: Tommy Olsen sier han blir arrestert hvis han reiser til Hellas.

Reduksjon i ankomster

Siden 2015 økte antallet flyktninger til Europa, og mange av dem ankom Hellas.

På høyden av flyktningkrisen i 2015 kom det 856.723 flyktninger til de greske øyene, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger.

ANKOMST: Asylsøkere ankommer i en båt til havnen Thermi på den greske øya Lesvos i mars 2020.

De siste årene har derimot antallet falt til 4109 flyktninger i 2021, fra 9714 året før.

Reduksjonen skyldes i all hovedsak EU-Tyrkia-avtalen, som innebærer at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia.

Til gjengjeld skal EU ta imot syriske kvoteflyktninger fra leire i Tyrkia.

– Helt absurd

Tommy Olsen mener at myndighetene har oppnådd det de ønsket i saken til Knut Bry – å sette en støkk i hjelpearbeiderne på Lesvos.

– Denne saken gikk som ild i tørt gress blant frivillige på øya. Hvis han kan bli arrestert, så skremmer det dem, fordi de tenker at de òg kan bli arrestert, sier han.

Anklagene om spionasje tar han ikke på alvor. Han flirer dem bort.

– Det er helt absurd, sier han og legger til:

– Gresk kystvakt legger selv ut bilder av båtene sine. Det er ikke statshemmeligheter som ligger der. Det er gamle holker for det meste.

Han mener at myndighetene bruker spionasje-anklagene for å «hemmeligstemple» rettsprosessen, og slik unngå at offentligheten får innsyn i rettssakene.

Greske myndigheter avviser anklagene

VG har kontaktet greske myndigheter ved deres ambassade i Oslo for en kommentar. Ambassadør Anna Korka, som understreker at hun kun kjenner til Brys sak gjennom greske og norske medier, avviser anklagene.

– Vær trygg på at greske myndigheter i et ugunstig miljø av falske nyheter til enhver tid utfører sine oppgaver på en effektiv og human måte som samtidig er i henhold til lovverket, skriver hun i et brev til VG.

Brevet er to sider langt og gjengis her i korthet.

Hellas har «veletablerte prosedyrer» for å ivareta flyktninger og migranter som ankommer landet, «i tråd med landets internasjonale forpliktelser», ifølge ambassadøren.

Greske myndigheters innsats «bør fremheves», ifølge Korka, fordi de har «reddet tusenvis av migrantliv siden 2015».

Hun påpeker at Hellas har tatt imot hundretusenvis av mennesker på flukt fra Syria, Irak og Afghanistan og at rundt 100.000 flyktninger og migranter fortsatt befinner seg i landet.

Korka gir også uttrykk for at Hellas er takknemlig for jobben den norske Flyktninghjelpen har gjort i flyktningleirene.

Videre forklarer Korka at den anspente situasjonen mellom Tyrkia og Hellas kombinert med flyktningkrisen fra 2015, som har ført til økt fare for menneskesmugling, gjør at gresk politi og andre myndigheter er ekstra på vakt for mulig spionasje eller andre nasjonale sikkerhetstrusler.

– Jeg vil derfor informere dere om at greske borgere også har blitt arrestert for fotografering av militære områder, som militærleirer, flyplasser, slagskip eller militært utstyr, står det i e-brevet.

Den raske løslatelsen av Knut Bry tyder ifølge ambassadøren på at retten var «overbevist om hans forklaringer».

Spion-forsvareren

Knut Brys forvarer, Haris Petsikos, hevder ikke at det ligger noe politisk motiv bak de greske myndighetenes arrestasjon av Knut Bry, men legger til at hjelpearbeidere er mer utsatt.

– Alle som jobber med solidaritetsarbeid her på øya kan muligvis bli mistenkt for kriminelle handlinger, sier han til VG.

Han påpeker selv at han har representert flere personer som har engasjert seg i hjelpearbeid på øya Lesvos og blitt siktet for spionasje.

FLERE SAKER: Haris Petsikos har hatt flere klienter som har vært siktet for spionasje.

En av dem er Sarah Mardini, den syriske svømmeren som ble verdenskjent etter at hun og søsteren dro sin egen flyktningbåt i land da motoren stanset.

I fjor startet rettssaken mot henne og 23 andre frivillige som hadde hjulpet flyktninger i land på Hellas mellom 2016 og 2018 – blant annet anklaget for spionasje.

Sarah Mardini ble i 2018 arrestert og siktet for å ha smuglet migranter. En av anklagene var at hun hadde begått spionasje.

Påtalemyndigheten mente hjelpearbeiderne overvåket den greske kystvaktens radiokanaler og brukte et fartøy med et falskt militært registreringsnummer.

ETTER HØRING: Knut Bry (t.v.) sammen med sin forsvarer Haris Petsikos etter at Bry ble løslatt fra varetekt mandag formiddag.

Etterforskes videre

Den greske domstolen har ennå ikke konkludert i saken til Knut Bry.

Det greske politiet fortsetter etterforskningen av ham med grunnlag i siktelsen om spionasje.

Strafferammen for spionasje i Hellas er mellom fem og ti år.

Bry selv kaller spionasjeanklagene for «fantasi».