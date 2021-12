UREDD: Lisa Murkowski utenfor Den norske ambassaden i Washington D.C. Neste år har hun gjenvalg etter seks år som senator fra Alaska.

Senatoren trosset Trump – og har gjenvalg neste år

WASHINGTON D.C. (VG) 6. januar løp den republikanske senatoren Lisa Murkowski for livet. Hun frykter ikke gjenvalg etter å ha stemt for å dømme Trump i riksrett.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det nærmer seg ett år siden den sinte mobben 6. januar brakte inn i den amerikanske kongressens kamre og kontorer.

De ville stoppe godkjenningen av et valgresultatet de hevdet var stjålet fra den da sittende presidenten Donald Trump.

Lisa Murkowski, republikansk senator fra Alaska, var på jobb den dagen i kongressen og måtte flykte fra demonstranentene.

Onsdag denne uken var hun på Den norske ambassaden i Washington D.C. for å møte kronprins Haakon og delta på et seminar om blant annet Norge og Alaskas felles interesser i Arktis.

Kronprinsen møtte også demokratenes mektige Nancy Pelosi på onsdag.

HJERTELIG: Kronprins Haakon og den republikanske senatoren Lisa Murkowski utvekslet noen ord sammen.

– Amerikas seier

– Det er et politisk engasjement nå som er ulykksalig. Det virker som at en republikaner ikke kan anerkjenne når en god idé kommer fra en demokrat, og motsatt. Det er for meg uheldig og jeg bruker mine krefter på å forandre den dynamikken, sier Murkowski i en felles seanse med VG, Dagens Næringsliv og Aftenposten.

De tverrpolitiske kreftene har hun den siste tiden brukt å utvikle og få stemt igjennom den amerikanske infrastrukturpakken på én billion dollar.

– Støtten vi fikk i senatet var, for å være ærlig, uten sidestykke. De som sier at vi ikke burde latt den gå gjennom fordi den gir presidenten en seier snakker tull. Det vi gjorde var å gi Amerika en seier. Amerika trenger å investere i infrastruktur, sier Murkowski.

VG i Alaska: Tundraen som smelter

Ikke støttet av Alaska-republikanerne

I februar i år var hun blant syv senatorer som stemte for å dømme partifelle og tidligere president Donald Trump i riksrett, noe som likevel ikke stoppet ham i å bli frikjent.

Men hun er den eneste av de syv som har gjenvalg neste år under det såkalte mellomvalget.

– Det republikanske partiet i Alaska har ikke gitt meg sin støtte, forteller hun.

Trump har gått ut med sin formelle støtte til Murkowski-utfordreren Kelly Tshibaka. Det har også Det republikanske partiet i delstaten gjort.

– Jeg søker først og fremst støtten fra folket jeg jobber for, fremfor støtten fra et parti, sier Murkowski.

VG i Alaska: USA-korrespondenten skulle gå tre mil med amerikanske soldater

SMELTER: Klimaforandringene rammer Lisa Murkowskis stat hardt. Økende temperaturer tar knekken på permafrosten slik at tundraen i nord i praksis smelter under beina på urbefolkningen.

Tverrpolitisk gruppe

Hun tror ikke rollen hun har spilt i å få gjennom Bidens infrastrukturpakke vil skade henne i kampen om gjenvalg neste år.

– Det er ikke bare en fordel at jeg stemte for den, det er en fordel at jeg hjalp til å utvikle den, sier Murkowski.

Ifølge den uavhengige senatoren Angus King fra Maine, som også var på ambassaden, så startet infrastruktupakken på Murkowskis «kjøkken».

– Jeg var et medlem av denne lille gruppen som møttes på tvers av partiene og sa at det må være noen initiativ vi kan enes som republikanere og demokrater, sier hun.

GASS-DELSTAT: Alaska har en stor produksjon av gass. Her noen av ConocoPhillips sine rørledninger på tundraen i det arktiske Alaska.

Trump i 2024?

Murkowski mener infrastruktur er et klassisk eksempel på et politisk møtepunkt.

– Vi er et land med stort mangfold, men når det kommer til ting som trygge veier, rent drikkevann og tilgang på bredbånd, så burde det ikke ha noe å si om du er republikaner eller demokrat. Det er ikke retningen vi burde gå i, sier hun.

Behovene i Alaska er store og grunnleggende hva gjelder infrastruktur: Veier, broer, jernbane, vann – og havner.

Det siste var et tema Murkowski løftet spesielt frem under det arktiske seminaret. Mens Russland bygger opp sine kapasiteter i de nordlige arktisområdene, har ikke USA og Alaska dypvannshavner langs sine arktiske kystlinje.

Den store elefanten i alle rom hvor politikk diskuteres i USAs hovedstad er imidlertid om Trump vil stille til gjenvalg i 2024.

– Jeg vet ikke og jeg bruker ikke mye tid på å bekymre meg for det, småler Murkowski.

Kronprins Haakon er denne uken på et omfattende USA-besøk med FN, næringsliv, kultur og politikk på programmet, sammen med tre norske statsråder som raskt ble redusert til kun Huitfeldt som følge av strøm- og koronasituasjonen hjemme i Norge.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen reiste og næringsminister Jan Christian Vestre reiste hjem tidligere enn planlagt.