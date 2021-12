REDDET: Den britiske kystvakten plukker opp en overfylt båt som forsøkte å krysse Den engelske kanal 24. november. Dagen etter druknet minst 27 personer i kanalen. Drømmen om et bedre liv får årlig tusenvis av flyktninger og migranter til å legge ut på den farlige ferden over fra Frankrike til Storbritannia.

De siste desperate timene i Den engelske kanal: − Vi ringte Storbritannia, de sa «ring Frankrike»

PARIS (VG) I de skjebnesvangre timene båten sank, skal migrantene om bord ha ringt franske og britiske myndigheter flere ganger for å be om hjelp. – Ingen kom, sier Mohammed Isa Omar, som overlevde tragedien.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

– Båten sank, folk hadde dødd og jeg svømte. Vi var i sjøen i ti timer, fortsetter Omar i et intervju med den irakisk-kurdiske TV-kanalen Rudaw.

Somalieren sitter i rullestol. Beina hans er dekket av bandasjer for å beskytte delene der huden har skallet av etter de kalde timene i sjøen.

Han er én av de to eneste overlevende fra båtforliset den 24. november, da minst 27 personer druknet i Den engelske kanal.

Tragedien er den dødeligste som har rammet den travle migrantruten fra Frankrike til Storbritannia siden Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) begynte å innhente data i 2014.

SKYLT OPP PÅ LAND: En båt tømt for luft fløt inn på den nordfranske kysten dagen etter at minst 27 mennesker døde i Den engelske kanal. Den slappe gummibåten er et typisk fremkomstmiddel menneskesmuglere bruker for kanalkrysningene.

– Ringte for å be om hjelp

Da VG besøkte Calais i Nord-Frankrike like etterpå, fortalte folk på vent i provisoriske teltleirer om hvordan de, til tross for at reisen er livsfarlig, ville krysse over til Storbritannia for enhver pris.

Omar klatret opp i den overfylte gummibåten om kvelden 23. november sammen med en rekke fremmede som delte en drøm om et nytt liv på den andre siden av kanalen. For å komme dit, var de villige til å legge skjebnen i hendene på menneskesmuglere.

Båten dro fra den franske kysten ved 22-tiden. Bare timer etterpå fikk de problemer, forteller Omar til Rudaw. Vann begynte å sive inn, og luften ut.

Han forteller at de ringte både fransk og britisk side for å be om hjelp.

– (Britene red.anm.) sa, send oss posisjonen deres, men vi hadde ikke tid og telefonene falt i vannet og folk begynte å dø, sier Omar til TV-kanalen.

Les tilsvar fra den britiske kystvakten nederst i saken.

SØKKVÅTE: Migranter skal få kyss til et varmt sted, etter at båten de forsøkte å krysse Den engelske kanalen med sviktet den 25. november.

Holdt hender

Den andre overlevende, Mohammed Shekha Ahmad, forteller om gjentatte anrop til både britiske og franske myndigheter.

– Vi ringte fransk politi. (..) Da vi sendte posisjonen vår, sa de: «Dere er i britisk farvann, ring britene». Vi ringte Storbritannia. De sa, «ring franskmennene», sier 21-åringen til Rudaw.

Du kan se hele videointervjuet her:

I vannet holdt migrantene hender, helt til de ikke orket mer, forteller Mohammed Shekha, som ifølge Rudaw hadde reist fra byen Qaladze i irakisk Kurdistan.

Da franske fiskere slo alarm ved 13-tiden 24. november, omtrent 12 timer etter at båten begynte å ta inn vann, var det for sent.

REDDET: En mor bærer barna sine etter at en britisk redningsbåt har hjulpet dem opp av vannet og inn på trygt land på den engelske kysten i Dungeness, den 24. november.

Krangler om ansvaret

Frankrike og Storbritannia har lenge kranglet om hvem som har ansvaret for dødskrysningene i Den engelske kanal.

Slektninger av ofrene i båtulykken som The New York Times og Rudaw har snakket med, anklager franske og britiske myndigheter for å skyve plikten til å hjelpe mennesker i nød over på hverandre.

De som ringte fra båten, skal ifølge migrantene ha snakket engelsk. Hvem de ringte, er foreløpig ukjent.

Men fransk politi skal ha bekreftet anropene gjennom telefonregninger, ifølge Le Monde.

MINNES DE NAVNLØSE: På plakaten står navnene til dem som har druknet i Den engelske kanalen siden 1999, i et forsøk på å vise frem menneskene bak tallene.

– Omringet av lik

The New York Times har snakket med to migranter i en annen båt som kom over ulykkesstedet. Også de forsøkte å ringe for å be om hjelp, både til seg selv (båten deres fikk også problemer) og til kroppene som fløt rundt i sjøen.

– Båten vår var omringet av lik, forteller Karzan Mangury til avisen på telefon fra et asylmottak i Storbritannia.

Etter å ha ringt fransk 112, sier han at han ringte ti ganger til et nummer fransk politi ga ham for å oppgi posisjonen sin.

– Jeg sa: «Jeg har ringt ti ganger! Vær så snill å svare meg. Vær så snill å hjelpe meg!».

Da den franske kystvakten fortsatt uteble en times tid senere, skal han ha ringt britiske myndigheter. De skal ha sagt at de hadde gitt beskjed til fransk side. Omtrent 40 minutter senere ankom britisk kystvakt stedet, ifølge The New York Times.

Mottok over 90 varsler

Franske myndigheter ønsker ikke kommentere en pågående etterforskning. En talskvinne fra de maritime myndighetene i Nord-Frankrike sier imidlertid til Le Monde at første gang de hørte om ulykken, var da fiskerne kontaktet dem.

Samme dag reddet franske myndigheter 106 personer gjennom tre ulike operasjoner i Den engelske kanalen, ifølge avisen.

Storbritannias kystvakt mottok på sin side «over 90 varsler fra Den engelske kanal-området» den dagen, «inkludert 999-nødanrop», som er det britiske nødnummeret.

– Hvert anrop ble besvart, vurdert og håndtert, inkludert med søk- og redningsressurser der det var hensiktsmessig, får VG opplyst av den britiske kystvakten i en e-post.

Kystvakten begynte et søk «tidlig onsdag 24. november» etter et nødanrop, står det videre i e-posten:

– Tre små båter ble lokalisert og de om bord ble reddet. Ingen andre småbåter eller personer i vannet ble identifisert i søkeområdet.

– Det finnes heller ingen omstendigheter der vi ville bedt en innringer om å ringe franske myndigheter i stedet for oss.

Franske myndigheter har ikke svart på VGs henvendelser om denne saken.

Les mer om båtkrysningene i Den engelske kanal her: