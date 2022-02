DEMONSTRASJON: Afghanere demonstrerer og roper slagord mot USA som følge av president Joe Bidens beslutning om å bruke afghanske statlige midler til å lage et erstatningsfond for amerikanere rammet av terrorangrepet 11. september.

Afghanere raser mot Bidens «tyveri»

Afghanere fordømmer Joe Bidens beslutning om å bruke 3,5 milliarder dollar i afghanske midler til å lage et erstatningsfond for amerikanske terrorofre.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

En rekke afghanske grupper slutter seg til den kraftige kritikken mot USAs president. Blant dem er akademikere og tidligere politikere.

I sosiale medier blir Biden beskyldt for å stjele penger fra vanlige afghanere i nød som ikke hadde noe å gjøre med 11. september-angrepet.

Det var ingen afghanere blant dem som utførte terrorangrepet mot USA i 2001, men flere av dem hadde deltatt på treningsleirer i regi av al-Qaida i Afghanistan.

Al-Qaidas leder Osama bin Laden ble senere drept i Pakistan.

– Uopprettelig skade

Eksperter mener at Bidens beslutning vil gjøre uopprettelig skade på Afghanistans økonomi.

– Det er helt nødvendig å gi afghanerne tilbake pengene som tilhører dem, i form av humanitær hjelp mens økonomien er i ferd med å strupes, sier den afghanske forskeren og analytikeren Mohsin Amin.

OPPRØRTE: Afghanere protesterer mot USA og fordømmer president Joe Bidens beslag av afghanske penger.

Etter at Taliban gjenerobret makten i august, har verdenssamfunnet holdt tilbake store verdier som tilhører den afghanske staten.

FN og hjelpeorganisasjoner har bedt innstendig om at pengene frigjøres. Fredag signerte Biden en presidentordre om at 7 milliarder dollar som er plassert i amerikanske banker, skulle frigjøres, men halvparten av dem skal gå til å betale erstatninger til amerikanske ofre for 11. septemberangrepet.

– Moralsk forfall

– USAs tyveri av den afghanske statens frosne midler viser menneskehetens laveste nivå og det moralske forfallet til en nasjon, skrev Talibans talsperson Mohammad Naeem på Twitter like etter at ordren var signert.

Statssekretær Henrik Thune (Ap) i UD har uttalt at Norge ser svært positivt på at en stor andel av de frosne afghanske milliardene skal frigjøres for bistand til Afghanistan.

Afghanistan er midt i en stor humanitær krise. Det er stor frykt for at mange vil dø på grunn av tørke og sult. Manglende tilgang på penger betyr at Taliban-regimet ikke kan lønne ansatte og heller ikke har penger til å drive sykehus, skoler og annen statlig virksomhet.