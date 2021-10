FRYKT: Skarpskytteren Abdul ble trent av norske spesialsoldater. Nå er han redd for konsekvensene etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Ble trent av norske spesialsoldater. Nå frykter han for livet

KABUL (VG) Det norske Forsvaret trente i en årrekke det afghanske spesialpolitiet CRU-222, og skrøt uhemmet av «sine våpenbrødre». Nå føler soldaten «Abdul» seg sviktet og forlatt, og mener Norge har brutt løfter.

– Når jeg ser dem, blir jeg redd. Jeg frykter at de skal reagere på noe eller stoppe oss, sier «Abdul» og nikker mot noen Taliban-soldater.

I 13 år har han kriget mot Taliban, side om side med norske soldater. Nå lever han i skjul for å ikke bli oppdaget av gruppen som har vært fienden hans i over et tiår.

Abdul ser ut av bilvinduet og mot en pickup lastet med Taliban-soldater som kjører forbi. Alle mennene er tungt bevæpnet. Det hvite Taliban-flagget vaier bak dem.

– Jeg ser at de kjører rundt i mange av de samme bilene som vi kjørte rundt i, forteller han til VG.

Av frykt for represalier fra Taliban, ønsker ikke Abdul at vi bruker hans virkelige navn. VG kjenner hans identitet, og har sett billeddokumentasjon på at han jobbet for CRU-222.

TRENING: Dette bildet som Forsvaret har publisert, viser CRU-soldatene som trener, mens norske spesialsoldater driver opplæring av dem.

Suksessoppskrift

Siden 2007 har den norske spesialstyrken hatt hovedansvaret med å trene opp antiterrorenheten CRU-222 (Crisis Response Unit).

Antiterrorstyrken er blitt beskrevet som en av verdens mest testede – en spydspiss innen det afghanske sikkerhetsapparatet i kampen mot Taliban, al-Qaida og IS.

Forsvaret har selv skrytt av enheten i mange år, og kalt opplæringen en «suksessoppskrift», som de hevder har «vekket oppsikt i utlandet».

– Vi måtte trene dem opp fra bunn. «Den norske modellen» betyr at vi bor sammen, trener sammen, spiser sammen, fortalte generalmajor Torgeir Gråtrud til VG tidligere i år.

Gråtrud er leder for Forsvarets spesialstyrker.

– Når det smeller, rykker vi ut sammen. Og når liv har gått tapt, sørger vi sammen, fortalte han.

Men i august, i løpet av snaue to uker, klarte Taliban å krige til seg hele Afghanistan. Styrken som norske spesialsoldater hadde trent opp siden 2007, la ned våpnene dagen Taliban kjørte inn i hovedstaden, 15. august.

– Vi forventet at afghanske myndigheter ville beholde kontrollen lenger, og at CRU-styrken ville fungere som Kabuls sikkerhetsstyrke, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG.

SLETTET: Abdul tar aldri med seg telefonen sin ut i Kabul lenger i frykt for at Taliban skal finne den og bildene fra hans tid i CRU.

Ville hjelpe landet sitt

Abdul forteller at han ble med i CRU-enheten for å hjelpe landet sitt, og fordi det var et av de få stedene hvor det ikke var korrupsjon, hevder han.

– Treningen med de norske soldatene var veldig bra. Vi lærte masse av dem, og de var våre rådgivere og var også med ut på skarpe oppdrag, forteller han.

Abdul jobbet som skarpskytter, og er selv blitt skadet i sitt 13 år lange soldatliv.

På spørsmål om han har drept mange Taliban-soldater, smiler han lett, tenker seg om, og svarer:

– Jeg husker ikke, men det er mange.

FORSVARSMINISTEREN: Her møter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen de afghanske soldatene i CRU-222 under et besøk i Kabul i januar 2018.

– Sjokkert

I alle årene Abdul var en del av antiterrorgruppen, var han fornøyd med hvordan Norge hjalp ham og den afghanske regjeringen. Helt inntil i sommer, da Norge trakk ut sine spesialsoldater og antiterrorgruppen ble overlatt til seg selv.

– Jeg ble sjokkert over at de bare dro, for de hadde lovet oss gang på gang at de ikke skulle forlate oss. De holdt ikke løftet sitt.

Da Taliban rullet inn i Kabuls gater i midten av august, hadde Abdul og kollegaene hans allerede fått beskjeden fra sine kommandanter.

– De sa at vi skulle legge ned våpnene våre. Vi hadde ikke noe annet valg enn å gi opp, forteller han.

– Jeg hadde aldri trodd at Taliban skulle komme og ta makten. Da jeg så Taliban i gatene, rev jeg av meg uniformen min og brant dokumentene som bekreftet hvilken jobb jeg hadde hatt.

TALIBAN: Over alt i Kabul, og ellers i Afghanistan, kjører bevæpnede Taliban-soldater rundt.

Lever i skjul

Han spiller av en talemelding han og de tidligere kollegaene har fått, hvor Taliban truer med å ta dem.

– Nå må jeg leve i skjul, og bytter ofte overnattingssted. Jeg er blitt advart flere ganger av Taliban, forteller han.

Taliban har uttalt at de skal gi amnesti for dem som har samarbeidet med vestlige myndigheter, men det har ikke Abdul noen særlig tro på.

– Jeg stoler ikke på det. Kanskje for den jevne politimann, men jeg tror de vil være strengere med oss som var i antiterrorenhetene og har drept mange Taliban-soldater.

I en fersk rapport fra Amnesty International beskriver de hvordan Taliban har gått fra dør til dør for å jakte etter kollaboratører som har jobbet for den vestligstøttede regjeringen.

– En av mine venner ble nylig drept av Taliban. Jeg frykter at jeg kan lide samme skjebne, forteller Abdul.

VG har ikke kunnet undersøke denne påstanden, men flere slike tilfeller er blitt rapportert.

LIV: Når den brutale solen har sluppet taket, strømmer afghanere ut i gatene i Kabul.

Reddet noen, men ikke alle

Det som en gang var basen til CRU-222 lå midt i Kabul by og voktes nå av Taliban-soldater. Taliban-soldatene ved inngangen søker ly i skyggen, og bærer nå amerikanskproduserte våpen og militæruniform. VG fikk ikke slippe inn i leiren.

Antiterrorstyrken CRU-222 besto av omkring 300 soldater, og noen nøkkelpersonell fra disse «våpenbrødrene», som Forsvaret kaller dem, ble evakuert ut av norske spesialstyrker etter at Taliban hadde overtatt Kabul. Men Forsvaret har til nå ikke svart på hvor mange de hentet ut.

– Jeg har sendt e-post til norske myndigheter, men jeg har ikke fått svar. Nå aner jeg ikke hva jeg kan gjøre, forteller Abdul.

Han vil gjerne bringe en beskjed til norske myndigheter:

– De burde gi meg sjansen til å komme til Norge. Her lever vi i risiko. Vi bør prioriteres siden vi har kjempet sammen med dem, forteller han.

Enn så lenge fortsetter Taliban å styre landet:

VG har rettet en rekke spørsmål til Forsvaret om denne saken, som så har sendt en uttalelse fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som svar. Her er tilsvaret i sin helhet:

«Norge har hele tiden sagt at vi gikk inn med våre allierte, justerte oppdraget sammen og skulle gå ut med våre allierte. Det har aldri vært meningen å stå med militære styrker i Afghanistan til evig tid, og det var heller aldri meningen å bli igjen som eneste vestlige land. Samtidig var det ingen som forutså hvor raskt Afghanistan ville bli tatt over av Taliban. Vi forventet at afghanske myndigheter ville beholde kontrollen lenger, og at CRU-styrken ville fungere som Kabuls sikkerhetsstyrke. I den situasjonen ville det ikke være naturlig å evakuere ut personer fra sikkerhetsstyrken. Da Kabul falt, startet vi arbeidet med å evakuere også afghansk personell som hadde jobbet tett med det norske Forsvaret. Vi har i dag ikke personell i Afghanistan og dermed ikke mulighet til å følge opp personer som er igjen i landet lokalt.

CRU er trent opp over mange år, og var en meget kompetent sikkerhetsstyrke med bred erfaring i å håndtere terrorangrep. Da de afghanske myndighetene gikk av fikk styrken beskjed om å legge ned våpnene, noe de gjorde.

I løpet av noen krevende uker i august evakuerte Norge 525 personer som hadde jobbet for eller med Forsvaret, og deres familier, ut av Afghanistan. Norske myndigheter jobbet intenst med å evakuere personer med beskyttelsesbehov i disse ukene. Samtidig var vi tydelige på at vi ikke kom til å klare å evakuere alle med en form for tilknytning til Norge. Akkurat nå pågår det ingen evakuering ut av Afghanistan i regi av norske myndigheter. Vi skjønner at situasjonen er krevende for de som ble igjen, og som ønsket seg ut.

Regjeringen lovet at alle som var lokalt ansatte for den norske styrken da den trakk seg ut, skulle få komme til Norge. Alle disse ble hentet til Norge i juni. Det var totalt 47 personer, inkludert familiemedlemmer. De har fått opphold i Norge som kvoteflyktninger.»

VG I AFGHANISTAN: Reporter og videofotograf Kyrre Lien, og fotograf Harald Henden er i Afghanistan for VG.

