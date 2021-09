IKKE FRARÅDET: UD fraråder ikke lenger reiser utenfor EØS, Schengen og Storbritannia.

Ingen land vil få egne coronarelaterte reiseråd

Når det globale reiserådet oppheves 1. oktober, vil ingen land få nye coronarelaterte reiseråd.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Utenriksdepartementet (UD) i en pressemelding.

På den store pressekonferansen om gjenåpning av Norge for en knapp uke siden, opplyste regjeringen at det globale reiserådet blir opphevet fra og med fredag 1. oktober.

Nå opplyser departementet at ingen land vil få nye coronareiseråd.

Det betyr ikke at man ikke må forholde seg til innreisereglene i Norge – kun at UD ikke lenger fraråder reiser til andre land.

– Selv om det globale reiserådet nå avvikles, er det viktig å huske på at pandemien ikke er over. Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smitteverntiltak. Skal du ut og reise, må du sette deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding torsdag.

Sjekk FHIs reisekart og hvilke regler som gjelder for deg i VGs oversikt.

Utenriksdepartementet vil imidlertid kunne opprette reiseråd på grunn av pandemien og vil fortsette å følge situasjonen fremover.

– -Det er mange land som ikke er tilbake til en normaltilstand, men vi er glad for at det er mulig å reise mer nå. Som alltid oppfordrer vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, enten via regjeringen.no eller appen «Reiseklar», sier Søreide i pressemeldingen.

Departementet understreker at det kan være andre grunner til at reiser til visse land frarådes, som sikkerhetsrisiko eller naturkatastrofe. UD har en egen oversikt med reiseråd for ulike land.