LEKKET: På en av de lekkede videoene, blir det som angivelig er fire nakne fanger stilt opp langs en vegg mens de filmes.

Etterforsker lekkede videoer fra russiske fengsler: − Et tortursystem

En av videoene som er lekket, viser en mann som blir voldtatt med en stake i det som skal være et sykehusfengsel. Nå har myndighetene sparket fengselsledelsen og startet etterforskning av saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere lekkede torturvideoer fra russiske fengsler har vekket avsky verden rundt.

En av videoene, som ble publisert mandag denne uken, viser en naken mann som blir voldtatt med en lang stake mens han ligger med fastbundne hender og med et håndkle foran ansiktet.

Hendelsen skal ha skjedd på et fengselssykehus i byen Saratov, 847 kilometer fra Moskva. I videoen er mannen bundet fast til sengen, hylende av smerte.

Bildene er hovedsakelig datert mellom 2018 og 2020.

Ifølge aktivistgruppen som lekket videoene til omverden, Gulagu.net, er ikke det som foregår i videoen et enkelttilfelle. De hevder å sitte på over 1000 videoer som viser tortur i fengslene, som de skal ha fått tak igjennom en hviterusser som sonet i Saratov-fengselet.

FENGSELSSYKEHUS: Det var inne i dette fengselssykehuset torturhandlingene skal ha funnet sted.

Administrasjonen i Moskva ventet ikke lenge med å komme med en uttalelse om at de ville se nærmere på materialet.

– Hvis det blir bevist at materiale er ekte, er det selvfølgelig grunnlag for en omfattende etterforskning, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Onsdag ble det klart at fengselssjef Aleksander Kalasjnikov har sparket lederen og flere ansatte ved et fengselssykehus. Ifølge NTB skal fengselsvesenet i Russland ha sendt etterforskere til Saratov for å verifisere videoen.

I tillegg ble det også klart at påtalemyndigheten åpner opp en etterforskning av saken.

NTB skriver at Vladimir Osetsjkin, som driver Gulagu.net, omtaler hviterusseren som har lekket videoen til dem som «den hviterussiske Snowden», med henvisning til NSA-varsleren Edward Snowden. Mannen skal ha blitt løslatt i februar.

SARATOV: Sykehuset ligger i utkanten av den russiske storbyen Saratov.

Osetsjkin har sagt til Reuters at fengselsovergrepene har funnet sted flere steder i ulike deler av landet.

– Et tortursystem har vært og er fortsatt i drift, sier han.

– Myndighetene er for redde å innrømme dette overfor offentligheten, og sannheten er grusom fordi deres tjenestemenn har torturert folk i samlet flokk.

Russiske fengslingsforhold er fra før i søkelyset etter fengslingen av opposisjonskritikeren Aleksej Navalnyj.

LES OGSÅ: Navalnyjs helse forverres mens han sitter fengslet

I den forbindelse fortalte seks tidligere innsatte og en tidligere fengselsinspektør Reuters om regelmessige slag fra vakter, seksuelle overgrep, alvorlig psykologisk press og medisinsk forsømmelse.