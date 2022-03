BORT FRA KRIGEN: En mor og hennes sønn har flyktet fra et krigsherjet hjemland.

– En masseflukt som vi knapt har sett maken til de siste tiårene

PRZEMYSL/OSLO (VG) Minst 660.000 mennesker har allerede har flyktet fra Ukraina, ifølge FN. De forventer mange ganger flere.

Av Jostein Matre , Jørn E. Kaalstad , Alexander Haaland (grafikk) og Ingrid Høydal Nestvold (grafikk)

– Vi håper krigen vil ta slutt raskt, slik at vi snart kan dra hjem igjen. Det er jeg ønsker.

Det fortalte 39 år gamle Roksolana, som fordi ektemannen jobber for ukrainske myndigheter ikke ville oppgi etternavnet sitt, da VG møtte henne og datteren Solomiya (5) i en gymsal, omgjort til flyktningmottak, i grensebyen Przemysl i Polen i helgen.

De to hadde i all hast pakket en liten koffert og forlatt et hjemland i krig. Uten noen formening om når de kan reise tilbake. Uten noen formening om når de vil se ektemannen og pappaen igjen. Men med en klar formening om at de ikke har noe ønske om å være flyktninger på lang sikt.

Roksolana og Solomiya er to av 660.000 som per tirsdag formiddag var registrert som flyktninger fra den første krigen på europeisk grunn siden Balkankrigen på 90-tallet.

PÅ MOTTAKSSENTER: Roksolana leser siste nytt på mobilen mens datteren Solomiya leker med en dukke på et mottakssenter i Polen.

Europas største flyktningkrise dette århundret

I tillegg til de som har forlatt Ukraina melder FN om minst én million internt fordrevne flyktninger innad i Ukraina.

– Vi er nå vitne til en masseflukt som vi knapt har sett maken til de siste tiårene, sier Tiril Skarstein, leder av Flyktninghjelpens presseteam.

Talsperson for FNs høykommissær for flyktninger, Shabia Mantoo, sier tallet stadig øker.

– Med denne hastigheten ser situasjonen ut til å bli Europas største flyktningkrise dette århundret, konstaterer hun.

Flest til Polen

Det er til Polen det store flertallet av flyktninger fra Ukraina har kommet. Nesten 400 000 har dratt den veien siden Russlands invasjon startet natt til torsdag, melder polske myndigheter.

MANGE VIL KRYSSE GRENSEN: Mange krysser grensen til fots. I Medyka i Polen er køen lang for å komme ut av Ukraina.

Landet som har tatt imot nest flest flyktninger er Ungarn. Tall mandag viste at de hadde tatt imot mellom to og tre ganger så mange som de andre nabolandene, Slovakia, Romania og Moldova.

Mange av de som så langt har kommet til et førsteland planlegger å dra videre. Rumenske myndigheter har opplyst at rundt halvparten av de som har kommet dit allerede har dratt videre.

På grensen mellom Polen og Ukraina snakket VG i helgen med flyktninger som fortalte om venner, eller familie, de ville dra til i en rekke ulike europeiske land. Allerede har de første ankommet Norge.

60 timer i kø

Mot grenseovergangene på ukrainsk side blir det enkelte steder meldt om køer på flere mil. Trafikken går svært tregt. Ukrainerne sjekker at ikke stridsdyktige menn i alderen 18 til 60 år er blant de som flykter. Disse er nemlig innkalt til militærtjeneste for landet som nå står i krig mot en militært overlegen fiende.

Dermed er det store flertallet av de som krysser grensen kvinner og barn. VG snakket i helgen med flere som på grunn av trafikkorken som har oppstått på ukrainsk side valgte å hoppe av bilene som skulle gi dem skyss til grensen, og gå det siste stykket til fots.

Fredagen fortalte flyktninger om at de hadde gått til fots de siste 12 kilometerne.

– Det var en veldig slitsom reise. Særlig siden jeg har med meg et barn og vi måtte dra på koffertene, fortalte 28 år gamle Katya, som heller ikke ønsket å oppgi etternavnet sitt.

GIKK MED BARN OG KOFFERT: Katya (i svart jakke) fortalte VG i helgen om en lang gåtur mot grensen.

Dagen etter hadde køene vokst så mye at folk fortalte at de hadde gått tre ganger så langt.

Polske myndigheter melder tirsdag at folk har sittet i bilkøer i opptil 60 timer for å krysse grensen.

Verste siden Balkan-krigen

Flyktningkrisen Europa nå opplever er den verste innenfor kontinentets egne grenser siden Balkan-krigen på 1990-tallet. Men én vesentlig forskjell på krisen nå, og andre flyktningkriser det siste tiåret, er at de som kommer fra Ukraina blir ønsket velkommen.

Der polske myndigheter så sent som i fjor høst forsøkte sende flyktninger fra land som Syria og Afghanistan, som forsøkte ta seg inn i Polen, og EU, via Hviterussland, ble sendt tilbake, tar de nå imot flyktninger med åpne armer.

Også vanlige polakker viser stor hjertevarme i disse mørke vinterdagene. De hjelper med alt fra mat og drikke, til transport og overnatting.

– Vi har fått veldig god hjelp her i Polen. Det setter vi enormt stor pris på, sa Roksolana da VG møtte henne i helgen.

Likevel har det kommet rapporter om at folk med mørk hudfarge har hatt større problemer med å ta seg over grensene enn andre.

LANG KØ: Bilder i kø på vei mot grensen til Polen.

Humanitær krise

Om Europas armer blir værende vidåpne etter hvert som antallet flyktninger øker gjenstår å se. Det som er sikkert er at antallet kommer til å øke. Med 660 000 flyktninger på fem dager skjønner man at tallet stiger fort.

FNs høykommissær for flyktninger forbereder seg på at det kan komme så mange som fire millioner mennesker over grensene fra Ukraina de neste dagene og ukene. Flyktninghjelpen mener Europa er stort nok og ressurssterkt nok til håndtere det.

– Nå må vi bevise at vi klarer å samarbeide på en god måte om dette, slik at ikke nabolandene blir stående alene med ansvaret, sier Tiril Skarstein.

Hennes største bekymring er for dem som er internt fordrevet inne i Ukraina, samt de som ikke har kommet seg unna steder som er under angrep.

– Den humanitære krisen i Ukraina vokser for hver dag som går.

Flyktninghjelpen, som selv har operert i Ukraina i åtte år, mener derfor det viktigste omverden nå kan gjøre er å sørge for å få på plass enten en våpenhvile eller nødhjelpskorridorer, slik at hjelpen trygt kan komme frem til hardest rammede områdene.

– Det viktigste nå blir å sørge for mat, vann og husly, og der markedene fungerer vil vi benytte oss av nødhjelp i form av kontanter, slik at mennesker på flukt selv kan kjøpe det de trenger for å overleve, forklarer pressesjefen.

Uvisst hvor mange Norge tar imot

Også Norge må ta sin del av skjerven, mener Flyktninghjelpen. De har allerede tatt til orde for at vi nå gir midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere på flukt, og at EU diskuterer en lignende ordning.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre var tirsdag på Evenes på en seremoni for Norges nye overvåkningsfly.

– Dette er en fordel når et stort antall mennesker er på flukt, fordi det er mindre ressurskrevende og ikke forutsetter en individuell asylprosess, forklarer Skarstein.

Ifølge henne står mange kommuner allerede klare til å bidra.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at Norge er i beredskap og nå går gjennom rutiner, samt at vi samarbeider med europeiske og nordiske partnere angående flyktningstrømmen.

– Nå handler det blant annet om å hjelpe nabolandene som tar imot de store strømningene. Norge skal være med på å ta sin andel av ansvaret, sier Støre.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og UDI-direktør Frode Forfang sier tirsdag til VG at Norge kan ta imot 1000 flyktninger med en gang. I verste fall kan ukrainere bli tatt imot i idrettshaller.